Ultra Brasil anuncia Axwell, Marshmello, DJ Snake e mais 20 grandes nomes

O Ultra Brasil ressalta seu retorno especial a São Paulo nos dias 21 e 22 de abril anunciando a primeira fase do line-up, composta por 23 artistas. O festival, que ocorre no novo Vale do Anhangabaú, no Centro da cidade, tem como destaque Axwell, integrante do trio europeu Swedish House Mafia, Marshmello e DJ Snake.
A primeira onda da programação fica completa com Alan Walker, Nicky Romero, Timmy Trumpet, Oliver Heldens, Above & Beyond, Vini Vici, Loco Dice, Reinier Zonneveld (live), Enrico Sangiuliano, Pan-Pot, Ilario Alicante, Kölsch, Solardo, HI-LO, Sam Paganini, e o B3B - como são chamadas as apresentações que unem dois ou mais projetos individuais para tocarem juntos - composto por Dubfire, Nicole Moudaber e Paco Osuna. Os ingressos estão à venda no site da Eventim (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa) no Estádio do Morumbi.
Conhecido por unir tecnologia de ponta, produção em grande escala e talentos da cena, o Ultra Worldwide se consolida como a maior marca internacional de festivais de música eletrônica, com eventos ativos em cinco continentes. Como extensão nacional do festival global, o Ultra Brasil já recebeu mais de 300 mil pessoas em suas edições anteriores, realizadas entre 2008 e 2011 em São Paulo e entre 2016 e 2017 no Rio de Janeiro.
A sétima edição do festival, produzida pela 30E e pela BAN Music Worldwide, contará com quatro palcos ocupando toda a extensão do Vale do Anhangabaú, sendo eles: Mainstage, que recebe os maiores nomes do cenário mainstream; Resistance, que abriga a cena underground e suas sonoridades; Worldwide, que contempla os talentos globais em ascensão; e o Brasileiro, que celebra os artistas locais e o compromisso da marca em reconhecer o talento nacional.
SERVIÇO
- ULTRA BRASIL
- Quando: 21 e 22/04/2023 (sexta-feira e sábado)
- Onde: Vale do Anhangabaú - Av. São João, s/n - Centro Histórico de São Paulo
- Abertura dos portões: 14h
- Classificação etária: 18 anos
- Informações: www.ultrabrasil.com
- SETORES E PREÇOS:
- Passe Pista - Lote 1: R$ 1.300,00 (inteira) + taxas | R$ 715,00 (ingresso social) + taxas | R$ 650,00 (meia-entrada) + taxas
- Passe Área Vip - Lote único: R$ 2.550,00 (inteira) + taxas | R$ 1.402,50 (ingresso social) + taxas | R$ 1275,00 (meia-entrada) + taxas
- Entradas à venda no site Eventim
- BILHETERIA OFICIAL - SEM COBRANÇA DE TAXA DE SERVIÇO - MEDIANTE DISPONIBILIDADE
- Estádio do Morumbi - Estádio Cícero Pompeu de Toledo, Bilheteria 05, portão 5 - Próximo ao portão 15.
- Endereço: Endereço: Av. Giovanni Gronchi 1866 - Morumbi, São Paulo – SP
- Horários de funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h - Não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos.
- MEIA-ENTRADA E INGRESSOS PROMOCIONAIS
- Confira em www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios.