Ultra Brasil anuncia Axwell, Marshmello, DJ Snake e mais 20 grandes nomes

Festival Ultra Brasil 2017 Crédito: Rukes

O Ultra Brasil ressalta seu retorno especial a São Paulo nos dias 21 e 22 de abril anunciando a primeira fase do line-up, composta por 23 artistas. O festival, que ocorre no novo Vale do Anhangabaú, no Centro da cidade, tem como destaque Axwell, integrante do trio europeu Swedish House Mafia, Marshmello e DJ Snake.

A primeira onda da programação fica completa com Alan Walker, Nicky Romero, Timmy Trumpet, Oliver Heldens, Above & Beyond, Vini Vici, Loco Dice, Reinier Zonneveld (live), Enrico Sangiuliano, Pan-Pot, Ilario Alicante, Kölsch, Solardo, HI-LO, Sam Paganini, e o B3B - como são chamadas as apresentações que unem dois ou mais projetos individuais para tocarem juntos - composto por Dubfire, Nicole Moudaber e Paco Osuna. Os ingressos estão à venda no site da Eventim (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa) no Estádio do Morumbi.

Conhecido por unir tecnologia de ponta, produção em grande escala e talentos da cena, o Ultra Worldwide se consolida como a maior marca internacional de festivais de música eletrônica, com eventos ativos em cinco continentes. Como extensão nacional do festival global, o Ultra Brasil já recebeu mais de 300 mil pessoas em suas edições anteriores, realizadas entre 2008 e 2011 em São Paulo e entre 2016 e 2017 no Rio de Janeiro.

A sétima edição do festival, produzida pela 30E e pela BAN Music Worldwide, contará com quatro palcos ocupando toda a extensão do Vale do Anhangabaú, sendo eles: Mainstage, que recebe os maiores nomes do cenário mainstream; Resistance, que abriga a cena underground e suas sonoridades; Worldwide, que contempla os talentos globais em ascensão; e o Brasileiro, que celebra os artistas locais e o compromisso da marca em reconhecer o talento nacional.

SERVIÇO