Trio Forrozão anima dois arraiás gratuitos no ES; confira datas e locais

Trio Forrózão faz dois shows na Grande Vitória neste fim de semana Crédito: Divulgação

Apadrinhados por Caetano Veloso e um dos impulsionadores do forró universitário, o Trio Forrózão sempre está com a agenda lotada nesta época do ano. A banda circula entre os forrozeiros mais convidados para arraiás e festas de São João ao redor do país.

No Espírito Santo, por enquanto, os cariocas têm dois eventos marcados: nesta sexta (16), no Rastapé do Moxuara, em Cariacica, e no sábado (17), no Esquenta Arraiá do Mestre, na Serra. Haja fôlego, triângulo, sanfona e zabumba para aguentar a maratona!

"Nos meses de junho, julho e agosto trabalhamos muito, graças a Deus! Fazemos em média 15 shows por mês e, às vezes, tocamos até duas vezes em um só dia (risos). É gratificante para nós cada vez que subimos ao palco e sentimos aquela energia maravilhosa do público que sempre nos recebe com vontade de dançar", responde, a "HZ", Nicodemos, vocalista e fundador do Trio Forrózão.

"O forró é assim, um jeito simples, apaixonante e muito gostoso de curtir... as meninas mais bonitas que saem para as baladas... é assim mesmo que se fala né (risos)? Então, as meninas mais lindas, cheirosas e charmosas que saem à noite para a balada, saem para dançar forró! Pode acreditar! No ES tem forró 'para todos e todos os dias'", define o artista, com sua já conhecida simpatia e simplicidade.

PAIXÃO

Com mais de 30 anos de estrada, o Forrózão "empilha" sucessos entre os amantes do gênero. Entre as mais conhecidas, temos "Pequenininha", "Espuma aos Ventos", "Sou o Estopim", "Zé do Rock", e, claro, "Xote Capixaba". Na faixa, prestam uma homenagem ao ES, exaltando a culinária e belezas de locais como Itaúnas, Linhares, Iriri, Marataízes, Conceição da Barra e Guarapari. Quem nunca já se pegou cantando o refrão /"Ai, neném/ Ai, neném/ Eu gosto do tempero que a morena tem"/?

"Falar do Espírito Santo é como se falássemos de um parente que gostamos muito ou de uma namorada por quem somos apaixonados. O Estado merece que todos os dias rezemos pelo seu povo! Somos acolhidos em todos os lugares como se fôssemos cidadãos capixabas, sem contar que é um dos mais lindos lugares que conhecemos. Já fomos até para os Estados Unidos e em quase todos os estados brasileiros e o mais lindo é o Espírito Santo", derrete-se Nicodemos.

"Nós somos tão apaixonados por esta terra que fizemos um xote dedicado especialmente ao ES (o já citado "Xote Capixaba"). Exaltamos a comida, as praias e, claro, a capital mundial do Forró, Itaúnas".

Fundado nos anos 1980, o Forrózão tem como base resgatar as raízes da regionalidade e dos costumes do povo nordestino. Nesse embalo, acabaram impulsionando o "forró universitário", movimento lançado por Luiz Gonzaga nos anos 1960, como explica Nicodemos, que nasceu na Paraíba.

"Desde muito cedo, estive envolvido com arte. Meu pai era repentista de improviso e contador de histórias da nossa cultura e do nosso jeito sertanejo de ser. Ele viajava muito pela Paraíba e Pernambuco fazendo apresentações em circos, praças e escolas, improvisando, cantando e contando. Isso me encantava e eu, meninote, ficava atento, ouvindo as conversas dele. Sou um dos filhos mais novos, éramos 15 filhos!", detalha o artista à reportagem, como se estivesse apresentando uma história de cordel.

"Quando meu pai voltava das viagens e contava as aventuras que havia passado, ficava encantado. Esse fascínio com nossos costumes vem de forma quase que natural, né? Em relação ao forró universitário, o verdadeiro precursor do movimento foi Luiz Gonzaga, lá pelos anos 1960. Nós, no fim dos anos 1990, somos responsáveis pelo resgate desse movimento, que se reiniciou no Rio de Janeiro".

CAMINHADA

Apesar de trazer nome de trio, o grupo era, na verdade, um quarteto, formado por Bastos (que não está mais entre nós), Nicodemus, Xiquinho Corrêa e Edinho Xupa Cabra. Só gente de talento!

O começo da trajetória foi em apresentações na tradicional Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Mais tarde, o grupo foi apadrinhado por Caetano Veloso. O impulso do apoiador ilustre foi responsável pela divulgação do trabalho para o país.

"Começamos na feira de São Cristóvão, que, até então, não tinha esse nome, era chamada de 'Feira dos Paraíbas' e não existia estrutura nenhuma, era como uma feira de bairro, onde cada um montava sua barraca e vendia seu peixe. Éramos a atração noturna, como muitos outros que tentavam 'ganhar o frango do domingo' (risos)!", relembra.

"Caetano foi um pai para nós, pois deu toda a estrutura que precisávamos. Para falar a verdade, nem sabíamos quem era Caetano Veloso! Um representante dele, o João Frankilin, foi nos procurar por intermédio de um produtor que nos levou para tocar na zona sul do Rio, em uma casa muito chique, a Ballroom (que, na época, tinha noites dedicadas ao forró). A partir daí, tudo mudou. Gravamos pela Natascha Record, a mesma de Caetano, o que acabou levando nossas músicas para filmes e campanhas publicitárias", relembra, com nostalgia.

Novos projetos? Lançamentos? Decididamente, não! Segundo Nicodemos, o objetivo do Trio Forrózão é "apenas" levar alegria para seus inúmeros fãs. "Nosso eterno projeto é levar nossa obra, cultura e som a todos os lugares e difundir o bom forró. Sabemos que, com isso acontecendo, prevalecerá o amor, a alegria e a felicidade! Não precisamos e nem queremos mais sonhar com grandes turnês pelo mundo, shows de luzes, cenários futuristas e nem em ficar ricos. Nosso sonho de riqueza é ver os casais se encontrando, se abraçando ao som do xote e isso para nós basta", complementa, de maneira generosa, o artista.

ARRIÁS COM TRIO FORRÓZÃO