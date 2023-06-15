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Turma do Pagode espera comer moqueca no Botecão

Encerramento do Roda de Boteco, que também contará com shows do Fundo de Quintal e de artistas capixabas, acontece sexta (16) e sábado (17), em Vila Velha
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 15 de Junho de 2023 às 08:00

A Turma de Pagode é uma das atrações do Botecão, em Vila Velha
A Turma de Pagode é uma das atrações do Botecão, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa
  • FESTANÇA. Está chegando ao fim - com o sucesso habitual - mais um Roda de Botecoque movimentou cerca de 40 bares da Grande Vitória entre os meses de maio e junho. Também tradicional, o Botecão - festa de encerramento do evento - será a última oportunidade para os "botequeiros" experimentarem os pratos da competição, desta vez em versão reduzida por R$ 20.
  • ONDE SERÁ?. O encontro vai rolar na área externa do Shopping Vila Velha, na sexta (16) e no sábado (17), onde serão anunciados os vencedores da festa gastronômica e também acontecem shows com Turma do Pagode (sexta), Fundo de Quintal (sábado) e de artistas capixabas. Os ingressos estão à venda (com taxas) na internet ou nos pontos físicos, sem taxas (veja abaixo).
  • EXPECTATIVA. "HZ" conversou com o percussionista Thiago, da Turma do Pagode, que falou da expectativa do show em terras capixabas. "O público é sempre receptivo. Fazemos grandes shows aí. O legal é que, desta vez, vamos nos apresentar em um evento gastronômico, o que nos faz pensar na deliciosa moqueca capixaba", relatou o pagodeiro.
  • MOQUECA DE VERDADE. Thiago revelou que foi apresentado à iguaria por um amigo em uma turnê por Vix. "Comemos em um restaurante e fiquei fascinado, especialmente com o tempero. Tem um segredo no preparo que só o capixaba sabe fazer, o que difere, e muito, da moqueca baiana (escapamos das tretas que o assunto pode render...). Fica ainda mais gostoso por ser servido em panela de barro, um trabalho artesanal riquíssimo. Aproveito para pedir à organização do evento para colocar várias moquecas em nosso camarim (risos)", brinca o cantor, dizendo que, desta vez, pretende levar uma panela para São Paulo, onde mora com os demais integrantes do grupo.
Moqueca capixaba do restaurante Moqueca do Garcia, em Ubu, Anchieta
Thiago, da Turma do Pagode, confessou a "HZ" ser apaixonado por moqueca capixaba Crédito: Evelize Calmon
  • REPERTÓRIO. Com quase 30 anos de estrada, e mais de 10 milhões de fãs nas redes, o Turma do Pagode conta com 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 bilhões de visualizações no canal do YouTube. "Vamos aproveitar o show do Botecão para trabalhar a turnê de lançamento do nosso DVD 'TDP 20 - Nossa História', que traz um pouco da nossa trajetória". Thiago diz que no repertório não podem faltar músicas que os fãs adoram, como "Bebe e Vem me Procurar", "Em Off" e "Camisa 10". O projeto audiovisual foi gravado durante um show em São Paulo, no ano passado, no Pavilhão do Anhembi. 
  • NOVIDADES NA ÁREA. Claro que na apresentação de Vila Velha não poderão faltar inéditas do novo projeto. "Vamos mostrar aos capixabas novidades, como "Pago Recompensa" e "Coisas de Amor", faixa que contou com participação de Marvilla. Só no YouTube, a música conta com mais de 2 milhões de visualizações o que demonstra que nosso público é fiel. Isso explica a longevidade da Turma do Pagode. O sucesso vem do nosso amor à música e aos nossos fãs", aponta Thiago.

BOTECÃO DO RODA DE BOTECO

  • QUANDO: Sexta (16) e sábado (17)
  • ONDE: Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha

  • PROGRAMAÇÃO
  • SEXTA (16)
  • Às 17h: DJ Fábio Carvalho
  • Às 19h30: PH Dias
  • Às 22h: SambAdm
  • Às 0h30: Turma do Pagode

  • SÁBADO (17)
  • Às 15h: DJ Fábio Carvalho
  • Às 18h: Ferna
  • Às 20h: Samba Crioulo
  • Às 22h: Premiação dos campeões do Roda de Boteco 2023
  • Às 22h30: PagoDelas
  • Às 0h30: Fundo de Quintal

  • INGRESSOS: ingressos online (com taxas) em brasilticket.com.br ou ingressos nos pontos físicos sem taxas. Preços: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 60 (meia social). O ingresso meia social requer a doação de 1kg de alimento não perecível

  • PONTOS DE VENDAS FIXOS:
  • Country Ville - Cariacica 
  • Loja Believe - Praia da Costa (Vila Velha)
  • A Oca - Bar e Restaurante
  • JP Petiscaria & Restaurante
  • Bar Do Getúlio
  • Made In Roça
  • Bar Do Gil
  • Maho Gastrobar
  • Bar Do Mancha
  • Marangas Bar
  • Bar Do Mineiro
  • Mistura's Bar
  • Bar Do Orestes
  • Petiscaria Do Jojo's
  • Bar Do Paulista
  • Bar Do Zé
  • Postinho Bar E Petiscaria
  • Bar Dos Meninos
  • Recanto Do Feijão
  • Barretos Churrascaria E Petiscaria
  • Recanto Gastrobar
  • Regina Maris Bar E Restaurante
  • Detinha's Bar
  • Regina Maris Da Praia
  • Escritório Bar E Botequim
  • Rodrig's Steak & Beer
  • Espetaria E Petiscaria Do Gugu
  • Sheik's Bar
  • Giga Byte
  • Smash Beer
  • Gostinho Mineiro O Rei Do Tira Gosto
  • Só Santo Botequim
  • Jardim Bar E Petiscaria
  • Spettaria & Cia
  • Jojo Gastrobar

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