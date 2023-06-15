Turma do Pagode espera comer moqueca no Botecão

- FESTANÇA. Está chegando ao fim - com o sucesso habitual - mais um Roda de Boteco, que movimentou cerca de 40 bares da Grande Vitória entre os meses de maio e junho. Também tradicional, o Botecão - festa de encerramento do evento - será a última oportunidade para os "botequeiros" experimentarem os pratos da competição, desta vez em versão reduzida por R$ 20.
- ONDE SERÁ?. O encontro vai rolar na área externa do Shopping Vila Velha, na sexta (16) e no sábado (17), onde serão anunciados os vencedores da festa gastronômica e também acontecem shows com Turma do Pagode (sexta), Fundo de Quintal (sábado) e de artistas capixabas. Os ingressos estão à venda (com taxas) na internet ou nos pontos físicos, sem taxas (veja abaixo).
- EXPECTATIVA. "HZ" conversou com o percussionista Thiago, da Turma do Pagode, que falou da expectativa do show em terras capixabas. "O público é sempre receptivo. Fazemos grandes shows aí. O legal é que, desta vez, vamos nos apresentar em um evento gastronômico, o que nos faz pensar na deliciosa moqueca capixaba", relatou o pagodeiro.
- MOQUECA DE VERDADE. Thiago revelou que foi apresentado à iguaria por um amigo em uma turnê por Vix. "Comemos em um restaurante e fiquei fascinado, especialmente com o tempero. Tem um segredo no preparo que só o capixaba sabe fazer, o que difere, e muito, da moqueca baiana (escapamos das tretas que o assunto pode render...). Fica ainda mais gostoso por ser servido em panela de barro, um trabalho artesanal riquíssimo. Aproveito para pedir à organização do evento para colocar várias moquecas em nosso camarim (risos)", brinca o cantor, dizendo que, desta vez, pretende levar uma panela para São Paulo, onde mora com os demais integrantes do grupo.
- REPERTÓRIO. Com quase 30 anos de estrada, e mais de 10 milhões de fãs nas redes, o Turma do Pagode conta com 5 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 bilhões de visualizações no canal do YouTube. "Vamos aproveitar o show do Botecão para trabalhar a turnê de lançamento do nosso DVD 'TDP 20 - Nossa História', que traz um pouco da nossa trajetória". Thiago diz que no repertório não podem faltar músicas que os fãs adoram, como "Bebe e Vem me Procurar", "Em Off" e "Camisa 10". O projeto audiovisual foi gravado durante um show em São Paulo, no ano passado, no Pavilhão do Anhembi.
- NOVIDADES NA ÁREA. Claro que na apresentação de Vila Velha não poderão faltar inéditas do novo projeto. "Vamos mostrar aos capixabas novidades, como "Pago Recompensa" e "Coisas de Amor", faixa que contou com participação de Marvilla. Só no YouTube, a música conta com mais de 2 milhões de visualizações o que demonstra que nosso público é fiel. Isso explica a longevidade da Turma do Pagode. O sucesso vem do nosso amor à música e aos nossos fãs", aponta Thiago.
BOTECÃO DO RODA DE BOTECO
- QUANDO: Sexta (16) e sábado (17)
- ONDE: Estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha
- PROGRAMAÇÃO
- SEXTA (16)
- Às 17h: DJ Fábio Carvalho
- Às 19h30: PH Dias
- Às 22h: SambAdm
- Às 0h30: Turma do Pagode
- SÁBADO (17)
- Às 15h: DJ Fábio Carvalho
- Às 18h: Ferna
- Às 20h: Samba Crioulo
- Às 22h: Premiação dos campeões do Roda de Boteco 2023
- Às 22h30: PagoDelas
- Às 0h30: Fundo de Quintal
- INGRESSOS: ingressos online (com taxas) em brasilticket.com.br ou ingressos nos pontos físicos sem taxas. Preços: R$ 120 (inteira), R$ 60 (meia) e R$ 60 (meia social). O ingresso meia social requer a doação de 1kg de alimento não perecível
- PONTOS DE VENDAS FIXOS:
- Country Ville - Cariacica
- Loja Believe - Praia da Costa (Vila Velha)
- A Oca - Bar e Restaurante
- JP Petiscaria & Restaurante
- Bar Do Getúlio
- Made In Roça
- Bar Do Gil
- Maho Gastrobar
- Bar Do Mancha
- Marangas Bar
- Bar Do Mineiro
- Mistura's Bar
- Bar Do Orestes
- Petiscaria Do Jojo's
- Bar Do Paulista
- Bar Do Zé
- Postinho Bar E Petiscaria
- Bar Dos Meninos
- Recanto Do Feijão
- Barretos Churrascaria E Petiscaria
- Recanto Gastrobar
- Regina Maris Bar E Restaurante
- Detinha's Bar
- Regina Maris Da Praia
- Escritório Bar E Botequim
- Rodrig's Steak & Beer
- Espetaria E Petiscaria Do Gugu
- Sheik's Bar
- Giga Byte
- Smash Beer
- Gostinho Mineiro O Rei Do Tira Gosto
- Só Santo Botequim
- Jardim Bar E Petiscaria
- Spettaria & Cia
- Jojo Gastrobar