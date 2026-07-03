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Titãs, Sérgio Reis, arraiás e Feira Sabores da Terra: confira a agenda do final de semana no ES

O Espírito Santo tem programação pra todos os gostos neste fim de semana
Luiz Edmundo

Luiz Edmundo

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 11:53

Titãs, IRA!, Dead Fish e Sérgio Reis: confira a agenda do final de semana no ES Folhapress - Eduardo Knapp/TV Globo - Renato Rocha Miranda

Se você vai curtir o fim de semana no ES, pode ficar tranquilo que o que não falta é programação. Para os amantes de rock, Titãs, IRA! e Dead Fish são as atrações principais do Vila Rock Festival, no Parque da Prainha, em Vila Velha. O evento é gratuito e vai de sexta a domingo. 


Agora, se seus gostos vão mais para o sertanejo, Sérgio Reis desembarca em Vitória com a turnê “Cantando Seus Grandes Sucessos”. O show acontece no sábado (4), no Espaço Patrick Ribeiro, e os ingressos estão à venda no site Blueticket ou na bilheteria do local. 


O final de semana ainda conta com o Roda de Boteco e a Feira Sabores da Terra, na Praça do Papa, em Vitória. No clima julino, as Festas Julinas do ES seguem lotando a agenda.

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