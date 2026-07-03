Titãs, Sérgio Reis, arraiás e Feira Sabores da Terra: confira a agenda do final de semana no ES

Se você vai curtir o fim de semana no ES, pode ficar tranquilo que o que não falta é programação. Para os amantes de rock, Titãs, IRA! e Dead Fish são as atrações principais do Vila Rock Festival, no Parque da Prainha, em Vila Velha. O evento é gratuito e vai de sexta a domingo.





Agora, se seus gostos vão mais para o sertanejo, Sérgio Reis desembarca em Vitória com a turnê “Cantando Seus Grandes Sucessos”. O show acontece no sábado (4), no Espaço Patrick Ribeiro, e os ingressos estão à venda no site Blueticket ou na bilheteria do local.





O final de semana ainda conta com o Roda de Boteco e a Feira Sabores da Terra, na Praça do Papa, em Vitória. No clima julino, as Festas Julinas do ES seguem lotando a agenda.