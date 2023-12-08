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Coluna Geek

The Game Awards 2023: confira os principais vencedores da premiação

Na última quinta-feira (7) aconteceu a badalada cerimônia dos melhores jogos do ano em diferentes categorias, com diversos shows musicais e participações

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 15:38

Publicado em 

08 dez 2023 às 15:38
Vinícius Oliveira

Colunista

Vinícius Oliveira Vinícius Oliveira
The Game Awards 2023
"The Game Awards" é tradição do mundo do jogos eletrônicos Crédito: Divulgação/The Game Awards 2023
O The Game Awards já se tornou uma tradição do mundo do jogos eletrônicos. Ele teve início em 2014 e hoje já é considerado por muitos o Oscar dos games. Com direito a uma cerimônia de gala com diversos shows musicais e participações, o The Game Awards é um importante janela de divulgação para os criadores de jogos, sejam elas grandes empresas ou pequenos desenvolvedores. O cobiçado selo GOTY, Game of the Year (o melhor jogo do ano), é motivo de alegria para as equipes criativas e de discórdia por parte dos fãs de games, por concordar ou não com as indicações ou os campões.
Esse ano não poderia ser diferente. Com uma disputa acirrada, a noite da última quinta (7) foi mais uma amostra da popularidade dessa indústria que a cada ano só cresce, sendo que no fim o grande vencedor é o player.
Este ano a grande estrela da noite foi o RPG Baldur's Gate 3: das oito indicações que teve, o game ganhou em seis categorias, entre elas o de GOTY, a categoria principal da noite. Desde seu lançamento em agosto de 2023, o jogo ganhou uma multidão de fãs ao redor do mundo e já era aguardado que estivesse entre os jogos do ano. Além do GOTY, Baldur's Gate 3 entre as outras categorias em que saiu vencedor temos em destaque melhor RPG e melhor jogo multiplayer. 
Apesar de não ter levado o GOTY, Alan Wake 2 foi premiado em importantes categorias. O jogo de survival horror da desenvolvedora finlandesa Remedy teve oito indicações e ganhou em três importantes categorias: melhor direção, melhor direção de arte e melhor narrativa. É um daqueles casos em que nem sempre o melhor jogo é o que tem a melhor história.
Além dos prêmios, Alan Wake 2 ainda se destacou na noite com a apresentação de uma musical inspirado no jogo, com direito a vermos Sam Lake, roteirista do jogo, dançando. Confira abaixo.
Além dos já esperados campeões, um jogo em particular deu a volta por cima. Após um problemático lançamento, sendo até mesmo retirado de algumas lojas digitais de jogos, Cyberpunk 2077 recebeu seu devido reconhecimento. O recente lançamento da CD Projekt RED da  DLC "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"  somado ao esforço para corrigir o jogo base, que custou aos cofres da desenvolvedora polonesa por volta de US$ 127 milhões, ganhou na categoria melhor continuação. Lembrando a CPR já possui um histórico de vitórias nessa categoria, quando ganhou em 2016, com o excelente DLC "The Witcher 3: Blood and Wine", um dos jogos responsáveis por alavancar a fama da desenvolvedora.
Veja a lista completa de vencedores abaixo (com ganhadores em negrito):
Jogo do ano

  • "Alan Wake 2"
  • "Baldur’s Gate 3" (VENCEDOR)
  • "Marvel’s Spider-Man 2"
  • "Resident Evil 4"
  • "Super Mario Bros. Wonder"
  • "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"
Melhor direção
  • "Alan Wake 2" (VENCEDOR)
  • "Baldur's Gate 3"
  • "Marvel's Spider-Man 2"
  • "Super Mario Bros. Wonder"
  • "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"
Voz dos jogadores
  • "Baldur's Gate 3" (VENCEDOR)
  • "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"
  • "Genshin Impact"
  • "Marvel's Spider-Man 2"
  • "The Legend of Zelda: Tears of the kingdom"
Melhor multiplayer
  • "Baldur's Gate 3" (VENCEDOR)
  • "Diablo IV"
  • "Party Animals"
  • "Street Fighter 6"
  • "Super Mario Bros. Wonder"
Melhor jogo de esporte/corrida
  • "EA Sports FC 24"
  • "F1 23"
  • "Forza Motorsport" (VENCEDOR)
  • "Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged"
  • "The Crew Motorfest"
Melhor jogo de simulação/estratégia
  • "Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp"
  • "Cities: Skylines II"
  • "Company of Heroes 3"
  • "Fire Emblem Engage"
  • "Pikmin 4" (VENCEDOR)
Melhor RPG
  • "Baldur's Gate 3" (VENCEDOR)
  • "Final Fantasy XVI"
  • "Lies of P"
  • "Sea of Stars"
  • "Starfield"
Melhor jogo de ação/aventura
  • "Alan Wake 2"
  • "Marvel’s Spider-Man 2"
  • "Resident Evil 4"
  • "Star Wars Jedi: Survivor"
  • "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" (VENCEDOR)
Melhor adaptação
  • "Castlevania: Nocturne"
  • "Gran Turismo"
  • "The Last of Us" (VENCEDOR)
  • "The Super Mario Bros. Movie"
  • "Twisted Metal"
Melhor game em atualização
  • "Apex Legends"
  • "Cyberpunk 2077" (VENCEDOR)
  • "Final Fantasy XIV"
  • "Fortnite"
  • "Genshin Impact"
Jogo mais antecipado
  • "Final Fantasy VII Rebirth" (VENCEDOR)
  • "Hades II"
  • "Like A Dragon: Infinite Wealth"
  • "Star Wars Outlaws"
  • "Tekken 8"
Melhor jogo de luta
  • "God of Rock"
  • "Mortal Kombat 1"
  • "Nickelodeon All-Star Brawl 2"
  • "Pocket Bravery"
  • "Street Fighter 6" (VENCEDOR)
Melhor suporte à comunidade
  • "Baldur's Gate 3" (VENCEDOR)
  • "Cyberpunk 2077"
  • "Destiny 2"
  • "Final Fantasy XIV"
  • "No Man's Sky"
Melhor jogo independente
  • "Cocoon"
  • "Dave the Diver"
  • "Dredge"
  • "Sea of Stars" (VENCEDOR)
  • "Viewfinder"
Melhor trilha e música
  • "Alan Wake 2"
  • ""Baldur's Gate 3"
  • "Final Fantasy XVI" (VENCEDOR)
  • "Hi-Fi Rush"
  • "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"
Games for Impact
  • "A Space for the Unbound"
  • "Chants of Sennaar"
  • "Goodbye Volcano High"
  • "Tchia" (VENCEDOR)
  • "Terra Nil"
  • "Venba"
Melhor design de áudio
  • "Alan Wake 2"
  • "Dead Space"
  • "Hi-Fi Rush" (VENCEDOR)
  • "Marvel's Spider-Man 2"
  • "Resident Evil 4"
Melhor jogo para dispositivos móveis
  • "Final Fantasy VII: Ever Crisis"
  • "Honkai: Star Rail" (VENCEDOR)
  • "Hello Kitty Island Adventure"
  • "Monster Hunter Now"
  • "Terra Nil"
Melhor jogo de realidade virtual/realidade aumentada
  • "Gran Turismo 7"
  • "Humanity"
  • "Horizon Call of the Mountain"
  • "Resident Evil Village VR Mode" (VENCEDOR)
  • "Synapse"
Melhor direção de arte
  • "Alan Wake 2" (VENCEDOR)
  • "Hi-Fi Rush"
  • "Lies of P"
  • "Super Mario Bros. Wonder"
  • "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom"
Melhor jogo de ação
  • "Armored Core VI: Fires of Rubicon" (VENCEDOR)
  • "Dead Island 2"
  • "Ghostrunner 2"
  • "Hi-Fi Rush"
  • "Remnant 2"
Melhor estreia em jogo independente
  • "Cocoon" (VENCEDOR)
  • "Dredge"
  • "Pizza Tower"
  • "Venba"
  • "Viewfinder"
Melhor narrativa
  • "Alan Wake 2" (VENCEDOR)
  • "Baldur's Gate 3"
  • "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"
  • "Final Fantasy XVI"
  • "Marvel's Spider-Man 2"
Melhor atuação
  • Ben Starr, "Final Fantasy XVI"
  • Cameron Monaghan, "Star Wars Jedi: Survivor"
  • Idris Elba, "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty"
  • Melanie Liburd, "Alan Wake 2"
  • Neil Newbon, "Baldur's Gate 3" (VENCEDOR)
  • Yuri Lowenthal, "Marvel's Spider-Man 2"
Criador de conteúdo do ano
  • IronMouse (VENCEDORA)
  • PeopleMakeGames
  • Quackity
  • Spreen
  • SypherPK
Melhor jogo de eSports
  • "Counter-Strike 2"
  • "Dota 2"
  • "League of Legends"
  • "PUBG Mobile"
  • "Valorant" (VENCEDOR)
Melhor atleta de eSports
  • Lee "Faker" Sang-hyeok ("League of Legends") - (VENCEDOR)
  • Mathieu "ZywOo" Herbaut ("CS:GO")
  • Max "Demon1" Mazanov ("Valorant")
  • Paco "HyDra" Rusiewiez ("Call of Duty")
  • Park "Ruler" Jae-hyuk ("League of Legends")
  • Phillip "ImperialHal" Dosen ("Apex Legends")
Melhor time de eSports
  • Evil Geniuses ("Valorant")
  • Fnatic ("Valorant")
  • Gaimin Gladiators ("Dota 2")
  • JD Gaming ("League of Legends") - (VENCEDOR)
  • Team Vitality ("Counter-Strike")
Melhor treinador de eSports
  • Christine "potter" Chi (Evil Geniuses – "Valorant") - (VENCEDORA)
  • Danny "zonic" Sorensen (Team Falcons – "Counter-Strike")
  • Jordan "Gunba" Graham (Florida Mayhem – "Overwatch")
  • Remy "XTQZZZ" Quoniam (Team Vitality – "Counter-Strike")
  • Yoon "Homme" Sung-young (JD Gaming – "League of Legends")
Melhor evento de eSports
  • 2023 League of Legends World Championship (VENCEDOR)
  • Blast.tv Paris Major 2023
  • EVO 2023
  • The International Dota 2 Championships 2023
  • Valorant Champions 2023
Inovação em acessibilidade
  • "Diablo IV"
  • "Forza Motorsport" (VENCEDOR)
  • "Hi-Fi Rush"
  • "Marvel's Spider-Man 2"
  • "Mortal Kombat 1"
  • "Street Fighter 6"
Melhor jogo para a família
  • "Disney Illusion Island"
  • "Party Animals"
  • "Pikmin 4"
  • "Sonic Superstars"
  • "Super Mario Bros. Wonder" (VENCEDOR)

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Vinícius Oliveira Vinícius Oliveira

Vinícius Oliveira

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