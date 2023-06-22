Talentos de Hélio Mendes e Pierre-Etienne Jay ganham exposições no ES

"Nuances de Paris" desvenda o apuro estético do premiado fotógrafo francês Pierre-Etienne Jay Crédito: Pierre-Etienne Jay

O amor pela arte, seja a música ou mesmo a paixão por fotografar, norteia duas exposições em cartaz em Vitória: "Hélio Mendes: O Piano e seu Conjunto em Imagens", um panorama sobre vida e obra do pianista capixaba que dá nome à coletânea, e "Nuances de Paris", mais um trabalho de apuro estético proposto pelo premiado fotógrafo francês Pierre-Etienne Jay.

Com visitação até 29 de julho, na Mosaico Fotogaleria (Mata da Praia), "Nuances" traz 20 fotografias de Etienne Jay em preto e branco que foram exibidas em diversas galerias na Europa e na Aliança Francesa de Brasília/DF.

Nascido no interior da França, Pierre, que já morou em Paris, fez essa série como um tributo à cidade, apresentando uma visão pessoal das ruas e recantos da apaixonante Cidade Luz.

Inspirado em grandes mestres franceses, principalmente Eugène Atget, Pierre se propôs a "parar Paris" por meio de suas imagens. "Essa mostra é uma provocação para que os visitantes da cidade não se deixem levar pelo movimento frenético do dia a dia e parem para observar a beleza de Paris em qualquer esquina, em qualquer lugar", diz Tadeu Bianconi, da Mosaico Fotogaleria.

"Nuances de Paris" está em cartaz na Mosaico Fotogaleria, em Vitória Crédito: Pierre-Etienne Jay

Diferente das imagens turísticas que costumamos ver da capital francesa, Pierre gosta de se perder pelos guetos em busca de novos olhares. "Suas fotografias são cuidadosamente pensadas e calculadas. Têm uma técnica impecável, associada a um olhar incomum sobre a Paris que estamos acostumados a ver", comenta Gabriel Lordello, da Mosaico Fotogaleria.

TALENTO DA TERRA

Espaço Marien Calixte, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Enseada do Suá), até 30 de junho, "O Piano e seu Conjunto em Imagens" propõe contar a história do pianista, maestro, arranjador e compositor capixaba Em cartaz no"O Piano e seu Conjunto em Imagens" propõe contar a história do pianista, maestro, arranjador e compositor capixaba Hélio Mendes por meio de 16 fotografias.

O objetivo é resgatar a memória do importante artista capixaba que embalou com seu piano, entre 1950 e 1970, a sociedade do Espírito Santo, alguns estados brasileiros e países da América Latina. Num clima de nostalgia, o público irá reviver - por meio das imagens da exposição - o contexto da época, os bailes, as domingueiras e os carnavais, que aconteciam sob a regência de Hélio Mendes e seu Conjunto.

A ideia de contar a vida e o trabalho do artista partiu da Comissão de Cultura da Ales, em parceria com a coordenação do Centro de Memória e de Bens Culturais da entidade.

"Resolvemos dar mais movimento ao espaço Marien Calixte, trazendo novas ações da Comissão de Cultura da Casa", afirmou Marilene Aparecida Pereira, supervisora do colegiado. “Tive a oportunidade de fotografar eventos onde o Hélio se apresentava com o conjunto musical. Era um grande artista. A exposição vai mostrar registros do trabalho dele, mas também a vida do capixaba naquela época, com seus bailes, as famosas domingueiras e muita nostalgia", relatou o coordenador da exposição e do Centro de Memória da Ales, Antônio Carlos Sessa, o Tonico.

"Hélio Mendes: O Piano e seu Conjunto em Imagens" está em cartaz na Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Antônio Carlos Gemada Sessa

Mendes deixou um legado importante para a cultura do Estado. Durante 18 anos de carreira, lançou sete LPs e um compacto duplo e foi premiado nacionalmente como Melhor Conjunto em 1963, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mesma edição que premiou Elis Regina como Cantora Revelação.

"São muitas lembranças e muitas histórias. Ele alegrou não apenas o Espírito Santo com sua música, suas composições, mas todo o Brasil. Era uma pessoa doce, que amava a arte e a família", relatou Cínthia Ferreira, jornalista e neta do artista. Ela também é autora da biografia do músico , que foi relançada em virtude da exposição fotográfica.

* Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

EXPOSIÇÕES PARA CONFERIR

O QUE É: Exposição "Nuances de Paris", com 20 fotografias de Pierre-Etienne Jay

Exposição "Nuances de Paris", com 20 fotografias de Pierre-Etienne Jay ONDE: Na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Shopping Victória Mall, Loja 18, térreo. Mata da Praia, Vitória. A exposição fica em cartaz até 29 de julho. As visitas devem ser agendadas previamente pelo WhatsApp (027) 99943-0831 ou pelo e-mail: [email protected]. A entrada é franca