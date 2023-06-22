Talentos de Hélio Mendes e Pierre-Etienne Jay ganham exposições no ES

O amor pela arte, seja a música ou mesmo a paixão por fotografar, norteia duas exposições em cartaz em Vitória: "Hélio Mendes: O Piano e seu Conjunto em Imagens", um panorama sobre vida e obra do pianista capixaba que dá nome à coletânea, e "Nuances de Paris", mais um trabalho de apuro estético proposto pelo premiado fotógrafo francês Pierre-Etienne Jay.
Com visitação até 29 de julho, na Mosaico Fotogaleria (Mata da Praia), "Nuances" traz 20 fotografias de Etienne Jay em preto e branco que foram exibidas em diversas galerias na Europa e na Aliança Francesa de Brasília/DF.
Nascido no interior da França, Pierre, que já morou em Paris, fez essa série como um tributo à cidade, apresentando uma visão pessoal das ruas e recantos da apaixonante Cidade Luz.
Inspirado em grandes mestres franceses, principalmente Eugène Atget, Pierre se propôs a "parar Paris" por meio de suas imagens. "Essa mostra é uma provocação para que os visitantes da cidade não se deixem levar pelo movimento frenético do dia a dia e parem para observar a beleza de Paris em qualquer esquina, em qualquer lugar", diz Tadeu Bianconi, da Mosaico Fotogaleria.
Diferente das imagens turísticas que costumamos ver da capital francesa, Pierre gosta de se perder pelos guetos em busca de novos olhares. "Suas fotografias são cuidadosamente pensadas e calculadas. Têm uma técnica impecável, associada a um olhar incomum sobre a Paris que estamos acostumados a ver", comenta Gabriel Lordello, da Mosaico Fotogaleria.
TALENTO DA TERRA
Em cartaz no Espaço Marien Calixte, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Enseada do Suá), até 30 de junho, "O Piano e seu Conjunto em Imagens" propõe contar a história do pianista, maestro, arranjador e compositor capixaba Hélio Mendes por meio de 16 fotografias.
O objetivo é resgatar a memória do importante artista capixaba que embalou com seu piano, entre 1950 e 1970, a sociedade do Espírito Santo, alguns estados brasileiros e países da América Latina. Num clima de nostalgia, o público irá reviver - por meio das imagens da exposição - o contexto da época, os bailes, as domingueiras e os carnavais, que aconteciam sob a regência de Hélio Mendes e seu Conjunto.
A ideia de contar a vida e o trabalho do artista partiu da Comissão de Cultura da Ales, em parceria com a coordenação do Centro de Memória e de Bens Culturais da entidade.
"Resolvemos dar mais movimento ao espaço Marien Calixte, trazendo novas ações da Comissão de Cultura da Casa", afirmou Marilene Aparecida Pereira, supervisora do colegiado. “Tive a oportunidade de fotografar eventos onde o Hélio se apresentava com o conjunto musical. Era um grande artista. A exposição vai mostrar registros do trabalho dele, mas também a vida do capixaba naquela época, com seus bailes, as famosas domingueiras e muita nostalgia", relatou o coordenador da exposição e do Centro de Memória da Ales, Antônio Carlos Sessa, o Tonico.
Mendes deixou um legado importante para a cultura do Estado. Durante 18 anos de carreira, lançou sete LPs e um compacto duplo e foi premiado nacionalmente como Melhor Conjunto em 1963, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, mesma edição que premiou Elis Regina como Cantora Revelação.
"São muitas lembranças e muitas histórias. Ele alegrou não apenas o Espírito Santo com sua música, suas composições, mas todo o Brasil. Era uma pessoa doce, que amava a arte e a família", relatou Cínthia Ferreira, jornalista e neta do artista. Ela também é autora da biografia do músico, que foi relançada em virtude da exposição fotográfica.
* Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
EXPOSIÇÕES PARA CONFERIR
- O QUE É: Exposição "Nuances de Paris", com 20 fotografias de Pierre-Etienne Jay
- ONDE: Na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, Shopping Victória Mall, Loja 18, térreo. Mata da Praia, Vitória. A exposição fica em cartaz até 29 de julho. As visitas devem ser agendadas previamente pelo WhatsApp (027) 99943-0831 ou pelo e-mail: [email protected]. A entrada é franca
- O QUE É: Exposição fotográfica "Hélio Mendes: O Piano e seu Conjunto em Imagens"
- ONDE: No Espaço Marien Calixte, Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Av. Américo Buaiz, 205, Enseada do Suá, Vitória. Visitação gratuita, de segunda a sexta, das 7h às 19h. Até 30 de junho.