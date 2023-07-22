Talento capixaba, Fábio Lahass marca presença no Festival de Inverno de Domingos Martins

Fábio Lahass esteve presente na noite de abertura do Festival de Inverno de Domingos Martins, no último fim de semana Crédito: Acervo pessoal

O Festival de Inverno de Domingos Martins está pocando. Entrando em seu segundo fim de semana, o mais tradicional evento cultural da região de montanhas do ES, terá, entre as atrações, nomes como Douglas Lopes, Marcelo Ribeiro, Flávia Mendonça, Dona Fran e Big Bat Blues Band, entre outros artistas da cena musical capixaba. Confira a programação - que é totalmente gratuita - deste sábado (22) e domingo (23) no serviço abaixo.

Fábio Lahass, de Santa Maria de Jetibá, que não passou despercebido na plateia que assistiu à abertura do festival, na última semana. Só para lembrar ( Mas, claro, que a mostra também recebeu visitantes (ou posso chamar de convidados?) ilustres. Um deles éde Santa Maria de Jetibá, que não passou despercebido na plateia que assistiu à abertura do festival, na última semana. Só para lembrar ( HZ já fez matéria com o rapaz ), Fábio é o único brasileiro matriculado na renomada Universidade de Música e Artes Performáticas de Viena (MDW), na Áustria, considerada a melhor faculdade de música clássica do mundo.

Uma reportagem do "Jornal Nacional" (Rede Globo), exibida em 2022, com entrevista de Mário Bonella , mostrou que, para aprender piano, o jovem filho de agricultores improvisava, desenhando um teclado e as notas numa folha em branco.

Atualmente, Lahass está de férias em Santa Maria. Em agosto, ela volta para a Europa para concluir o terceiro ano de seu curso de formação em regência. A formação completa terá duração de mais três anos. Além disso, Fábio iniciou um curso paralelo exclusivo para música sacra protestante, com foco em órgão de tubos, uma área que sempre desejou aprender.

Em entrevista, Lahass comentou que sua participação no Festival Internacional de Inverno de Música, em 2013, foi um divisor de águas em sua carreira. Desde então, ele não havia retornado ao evento. Na abertura da semana passada, foi na companhia de amigos assistir à apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses).

"Não imaginava que fosse ter aqui tantos sentimentos bons e relembrar como comecei na música. A Oses foi a primeira orquestra que assisti na vida", disse.

Há dez anos, ele participou como aluno da oficina pedagógica de piano enquanto estudava na Associação Diacônica Luterana (ADL). O festival foi marcante para ele, pois despertou seu encantamento pelo mundo da música e revelou a realidade de seu próprio nível de conhecimento, o qual percebeu ser ainda muito distante do ideal. Essa experiência o motivou a seguir um caminho musical profissional.

Fabio Lahass está se especializando em regência na Universidade de Música e Artes Performáticas, na Áustria Crédito: Reprodução/ Instagram @fabio.lahass

"Foi um festival muito marcante para mim porque aconteceram duas coisas simultaneamente: uma, me encantei com esse mundo, o quão maravilhoso ele é. E, segundo, me assustei ao perceber o nível em que estava. Achei que sabia muito, mas não sabia absolutamente nada. Vi que o caminho a percorrer era muito grande", relembrou.

Na ocasião, Fábio Lahass conheceu Elisabeth Poganski, uma professora que ofereceu aulas de piano e o incentivou a ingressar na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Embora tenha considerado inicialmente seguir a carreira de pastor luterano, o jovem sentiu o chamado da música de forma intensa. "As oficinas do festival me abriram as portas para estudar música profissionalmente", afirma Lahass.

DESAFIOS

Apesar dos desafios enfrentados ao estudar música no exterior, Lahass sempre se inspira na força de sua família, de origem pomerana, que vive da agricultura em sua cidade natal. Ele reconhece a dificuldade que é estudar música fora, mas lembra da dedicação e do trabalho incansável de seus pais no campo. Embora seus pais ainda não compreendam completamente sua jornada musical, eles se alegram ao saber onde ele está e isso é o que realmente importa.

"A agricultura é a vida deles. Também encontrei meu caminho, mas sempre me inspiro na trajetória deles e de como meu pai faz na roça: não tem dia bom, não tem dia ruim e sempre tem que trabalhar. Estudar música fora é muito difícil, a gente passa por muitas coisas, mas lembro da força dos meus pais no campo, embora eles não compreendam muito ainda o que faço. Eles ficam felizes em saber onde estou e isso é o que importa".

Fábio Lahass é reconhecido por muitas pessoas em sua cidade natal e recebe muito carinho dos moradores. Ao retornar ao Brasil após o término do ano letivo, diz encontrar forças para continuar sua jornada e compartilhar a música brasileira e a paixão que nutre por ela.

Estar na escola de música austríaca proporciona a Fábio a oportunidade de conviver com músicos de todo o mundo e observar as diferentes formas de fazer música de cada pessoa. Lahass se diverte com a surpresa dos alunos ao saberem que ele é brasileiro. “É o último país que eles apostam”, diz o jovem, de tipo físico germânico e com domínio pleno do idioma alemão, um requisito quando ingressou na MDW.

* Com informações de Leandro Fidelis/Assessoria de imprensa do Festival de Inverno de Domingos Martins



PROGRAMAÇÃO GRATUITA DO FESTIVAL DE INVERNO DE DOMINGOS MARTINS