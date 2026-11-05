Stray Kids anuncia que Lee Know cumprirá serviço militar em 2027

O Stray Kids anunciou nesta quinta-feira (5) que Lee Know será o primeiro integrante do grupo a cumprir o serviço militar obrigatório. Segundo a JYP Entertainment, empresa responsável pela banda de K-pop, o artista deverá se afastar temporariamente das atividades no primeiro trimestre de 2027.
"Antes do alistamento, porém, ele continuará se conectando com os STAYs [nome dado aos fãs do grupo] por meio de diversos conteúdos e atividades individuais", informou a companhia em comunicado.
Na Coreia do Sul, por lei, todos os homens são obrigados a cumprir o serviço militar entre os 18 e os 28 anos, devido às tensões com a Coreia do Norte. O período de serviço dura entre 18 e 21 meses, dependendo da função para a qual a pessoa é designada. Lee Know tem 28 anos.
Outros artistas de grupos de K-pop também precisaram passar pelo mesmo processo de alistamento. Os sete integrantes do BTS cumpriram o serviço militar entre 2022 e 2025. Jin foi o primeiro a se alistar, enquanto Suga foi o último a concluir o serviço, sendo liberado em junho de 2025.
Apesar de ter mais de 28 anos, Bang Chan, membro do Stray Kids, não é obrigado a cumprir o serviço militar por possuir cidadania australiana. Felix, de 26 anos, também não é obrigado a servir pelo mesmo motivo.
A JYP Entertainment não detalhou qual será a função de Lee Know no serviço militar nem por quanto tempo ele ficará afastado das atividades do grupo.
O Stray Kids foi um dos headliners do Rock in Rio, apresentando-se no Palco Mundo no dia 11 de setembro.