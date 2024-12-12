Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Sol na Garganta do Futuro se apresenta em Vitória após oito anos de pausa
Música capixaba

Sol na Garganta do Futuro se apresenta em Vitória após oito anos de pausa

Grupo, que nasceu há 23 anos, faz inúmeras referências à literatura e leva show com estilos como pop, rock, eletrônico e funk
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 08:30

Sol na Garganta do Futuro se apresenta em Vitória após oito anos de hiato
Nova formação da banda Garganta do Futuro Crédito: Instagram/Carol Machado
Oito anos separam a última apresentação da banda Sol na Garganta do Futuro com 2024. Foi uma noite no Sesc Glória, no Centro de Vitória, e depois daquele dia, uma pausa foi necessária para seus integrantes cuidarem de projetos pessoais. Agora, após alguns encontros, conversas e muitos ensaios, o grupo se reúne para um show (a princípio) único, nesta quinta (12), no Brizz Bar, em Vitória, às 19 horas.
Sol na Garganta, ou Sol, nasceu há 23 anos, em Vila Velha e atualmente tem como componentes Fabricio Noronha (voz e poeta), Vinicius Fabio (contrabaixo, voz e ruídos), Gil Mello (guitarra e synth), Getúlio Souza (violão e viola caipira), Caio Nunes (bateria). Além das cantoras Amélia Barretto, Aline Maria e Tati Mancebo (voz).
Em suas composições, principalmente pelo fato de contar com um poeta (Fabricio Noronha) como fonte emissora das ondas vocais, o Sol na Garganta do Futuro faz inúmeras referências à literatura. A banda, inclusive, já se apresentou com grandes nomes da poesia/música do Brasil, como Jards Macalé, Jorge Mautner e Arnaldo Antunes.

Veja Também

Claudia Raia chega a Vitória com musical e relembra história hilária no ES

Para este show, com citações a estilos como pop, rock, eletrônico e funk, o grupo retoma diversos trabalhos desenvolvidos ao longo desses 23 anos de estrada. Trazendo músicas e poemas dos discos 'No Meio de Tudo: Espaço' e 'Os Lugares das Coisas', e performances ainda não gravadas.
Além da apresentação da banda, também acontece o lançamento de “desembrul0”, sétimo livro do poeta carioca Pedro Rocha, parceiro de estrada e composições do Sol na Garganta do Futuro.

SERVIÇO

  • Show do Sol na Garganta do Futuro e lançamento do livro desembrul0, de Pedro Rocha
  • Data: quinta-feira (12)
  • Horário: 19 horas
  • Local: Brizz (Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória
  • Ingressos: R$ 10 reais (apenas no local do evento)

Veja Também

João Gomes é anunciado no Multiplace Mais após Veigh cancelar show

Entrevista exclusiva: Péricles fala sobre Guarapari e especial de Natal na Globo

Navio de guerra da Marinha terá visitação gratuita em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Vitória Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados