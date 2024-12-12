Sol na Garganta do Futuro se apresenta em Vitória após oito anos de pausa

Nova formação da banda Garganta do Futuro Crédito: Instagram/Carol Machado

Oito anos separam a última apresentação da banda Sol na Garganta do Futuro com 2024. Foi uma noite no Sesc Glória, no Centro de Vitória, e depois daquele dia, uma pausa foi necessária para seus integrantes cuidarem de projetos pessoais. Agora, após alguns encontros, conversas e muitos ensaios, o grupo se reúne para um show (a princípio) único, nesta quinta (12), no Brizz Bar, em Vitória, às 19 horas.

Sol na Garganta, ou Sol, nasceu há 23 anos, em Vila Velha e atualmente tem como componentes Fabricio Noronha (voz e poeta), Vinicius Fabio (contrabaixo, voz e ruídos), Gil Mello (guitarra e synth), Getúlio Souza (violão e viola caipira), Caio Nunes (bateria). Além das cantoras Amélia Barretto, Aline Maria e Tati Mancebo (voz).

Em suas composições, principalmente pelo fato de contar com um poeta (Fabricio Noronha) como fonte emissora das ondas vocais, o Sol na Garganta do Futuro faz inúmeras referências à literatura. A banda, inclusive, já se apresentou com grandes nomes da poesia/música do Brasil, como Jards Macalé, Jorge Mautner e Arnaldo Antunes.

Para este show, com citações a estilos como pop, rock, eletrônico e funk, o grupo retoma diversos trabalhos desenvolvidos ao longo desses 23 anos de estrada. Trazendo músicas e poemas dos discos 'No Meio de Tudo: Espaço' e 'Os Lugares das Coisas', e performances ainda não gravadas.

Além da apresentação da banda, também acontece o lançamento de “desembrul0”, sétimo livro do poeta carioca Pedro Rocha, parceiro de estrada e composições do Sol na Garganta do Futuro.

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