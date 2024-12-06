João Gomes é anunciado no Multiplace Mais após Veigh cancelar show

Joao Gomes é escalado substituir Veigh Crédito: Instagram/@joaogomescantor | Divulgação

Marcado para o dia 17 de janeiro, no Multiplace Mais, o show do cantor Veigh foi cancelado. A informação foi anunciada através das redes sociais da casa de shows, na tarde desta sexta-feira (6). No lugar dele, quem assume é o dono do hit “Coração de Vaqueiro”, João Gomes.

De acordo com a assessoria, o motivo do cancelamento teria sido por questões de saúde do artista. Segundo o Mais, quem desejar solicitar o estorno do valor do ingresso deverá pedir até a próxima sexta-feira (13). É preciso entrar em contato pelo WhatsApp 0800 232 0800. A mudança não altera a outra atração confirmada, o DJ Pedro Sampaio.

João Gomes vai substituir o cantor Veigh em Guarapari Crédito: RF Comunicação

Essa será a primeira vez que João Gomes se apresenta no Multiplace Mais, trazendo o melhor do piseiro e do forró, com músicas como "Meu Pedaço de Pecado" e "Dengo". O cantor promete animar o público com seu estilo único, autêntico e com letras que falam de amor e cotidiano.

Já Pedro Sampaio agita a noite com seus sucessos de funk pop. Ao som de "Dançarina" e "No Chão Novinha", o DJ promete uma performance cheia de coreografias, efeitos especiais e muita animação. Sua mistura de ritmos contagia e transforma qualquer evento em uma verdadeira festa.

Pedro Sampaio tem vários sucessos, como "Atenção", "Galopa" e "No Chão Novinha" Crédito: Arthur Louzada

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