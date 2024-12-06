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Guarapari

João Gomes é anunciado no Multiplace Mais após Veigh cancelar show

Cantor de trap informou o cancelamento nesta sexta (6). O evento, marcado para janeiro em Guarapari, terá Pedro Sampaio
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 17:36

Joao Gomes e Veigh
Joao Gomes é escalado substituir Veigh Crédito: Instagram/@joaogomescantor | Divulgação
Marcado para o dia 17 de janeiro, no Multiplace Mais, o show do cantor Veigh foi cancelado. A informação foi anunciada através das redes sociais da casa de shows, na tarde desta sexta-feira (6). No lugar dele, quem assume é o dono do hit “Coração de Vaqueiro”, João Gomes.
De acordo com a assessoria, o motivo do cancelamento teria sido por questões de saúde do artista. Segundo o Mais, quem desejar solicitar o estorno do valor do ingresso deverá pedir até a próxima sexta-feira (13). É preciso entrar em contato pelo WhatsApp 0800 232 0800. A mudança não altera a outra atração confirmada, o DJ Pedro Sampaio.
João Gomes
João Gomes vai substituir o cantor Veigh em Guarapari Crédito: RF Comunicação
Essa será a primeira vez que João Gomes se apresenta no Multiplace Mais, trazendo o melhor do piseiro e do forró, com músicas como "Meu Pedaço de Pecado" e "Dengo". O cantor promete animar o público com seu estilo único, autêntico e com letras que falam de amor e cotidiano.
Já Pedro Sampaio agita a noite com seus sucessos de funk pop. Ao som de "Dançarina" e "No Chão Novinha", o DJ promete uma performance cheia de coreografias, efeitos especiais e muita animação. Sua mistura de ritmos contagia e transforma qualquer evento em uma verdadeira festa.
Pedro Sampaio apresentou sucessos, como
Pedro Sampaio tem vários sucessos, como "Atenção", "Galopa" e "No Chão Novinha" Crédito: Arthur Louzada

SERVIÇO

  • Pedro Sampaio + João Gomes
  • Data: 17 de janeiro de 2024, sábado
  • Local: Multiplace Mais, R. A, Lote 09 - Meaípe, Guarapari
  • Horário: 22 horas
  • Ingressos: De R$ 90 a R$ 325, disponíveis no site Brasil Ticket

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