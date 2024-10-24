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Novelas

Silvio de Abreu elogia Regina Duarte: 'Teve a carreira mais bonita da TV'

"Para mim ela é um ícone de telenovelas. Seja lá o que ela fez depois da televisão, isso não interessa. Ela como atriz foi um marco", diz autor de novelas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 11:14

Silvio de Abreu
Silvio de Abreu elogiou Regina Duarte durante um vodcast Crédito: Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Silvio de Abreu revelou sua admiração pela carreira de Regina Duarte durante sua entrevista ao Dois Pontos, vodcast do Estadão, publicado na terça-feira, 22. "Não tem carreira mais bonita de televisão do que a de Regina Duarte", disse o autor.
O autor de novelas como Guerra dos Sexos e Rainha da Sucata completou: "Para mim ela é um ícone de telenovelas. Seja lá o que ela fez depois da televisão, isso não interessa. Ela como atriz foi um marco".

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"Ela sempre colocou essa verdade em todos os personagens. A emoção dela era uma coisa autêntica", finalizou. Além de Regina, Silvio e Mauro Alencar elogiaram a trajetória de atrizes como Fernanda Montenegro e Susana Vieira, e destacaram a interpretação da última no folhetim Anjo Mau.
O vodcast abordou, de maneira geral, a "crise das novelas" e o decaimento no estilo clássico de se fazer televisão no Brasil, e contou com Mauro Alencar, além do colunista do Estadão, Roseann Kennedy, e da participação de Danilo Casaletti, repórter de cultura do jornal.
"Tudo começou depois da pandemia. Os hábitos mudaram, e também a maneira de fazer novela, os valores, as pessoas, os melhores autores, atores, diretores. É como se tivesse começado do zero. Então você precisa de uma outra filosofia de trabalho", comentou Silvio, sobre a mudança no gênero.
Ele também falou sobre as recentes contratações de influenciadores para atuar em novelas. "Hoje em dia, você colocar 'influencers' para fazer novela, não é que é [sobre] tirar o trabalho de alguém. É que ele é ineficiente em passar a emoção. Porque ele não tem emoção, ele não tem técnica".

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