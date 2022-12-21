Show de Zé Neto & Cristiano em Guriri é cancelado

O show da dupla Zé Neto & Cristiano, que aconteceria no Parador Internacional Guriri, em São Mateus, no próximo dia 30 de dezembro, foi cancelado. Segundo a organização, as fortes chuvas que atingem a região motivaram o cancelamento do Pré-Réveillon da casa.
"Lamentamos essa decisão, mas entendemos que o momento agora é de respeito e solidariedade às vítimas atingidas pelas chuvas", diz trecho do comunicado.
"Quem já adquiriu o ingresso para o Pré-Réveillon poderá utilizá-lo em outros shows da programação ou pedir a restituição no local onde foi efetuado a compra do ingresso", continua a nota.
A casa ainda informa que o show da dupla no réveillon do P12 Guarapari segue confirmado assim como a programação de verão do espaço em São Mateus. Abaixo você confere como fica a grade de shows do Parador Internacional Guriri.
- DIA 30 DE DEZEMBRO - CANCELADO
- Atração: Zé Neto e Cristiano
- DIA 6 DE JANEIRO – Sexta feira
- Atração: Henrique e Juliano e Mari Fernandes
- Abertura dos portões: 21h30
- Valores: R$ 330 (open bar/5º lote); R$ 400 (frontstage/inteira/4º lote); R$ 200 (vip/inteira/2º lote), à venda no site Lebillet (COMPRE AQUI)
- DIA 13 DE JANEIRO – sexta feira
- Atração: Gusttavo Lima e Dubdogz
- Abertura dos portões: 21h30
- Valores: R$ 200 (open bar/2º lote); R$ 150 (frontstage/meia/2º lote); R$ 160 (vip/inteira/1º lote), à venda no site Baladapp (COMPRE AQUI)
- DIA 21 DE JANEIRO - sábado
- Atração: Festival do Piseiro com João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.
- Abertura dos portões: 21h30
- Valores: R$ 140 (open bar/1º lote); R$ 240 (frontstage/inteira/1º lote); R$ 140 (vip/inteira/1º lote), à venda no site Brasilticket (COMPRE AQUI)
- PONTOS DE VENDA FÍSCO COM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA: Bagaggio (Shopping Vitória e Shopping Praia da Costa); Peti Peta (Conceição da Barra); Country Ville (Colatina e São Gabriel da Palha); Refúgio Homem (Linhares); Vidio Confecções (Sooretama); Rafa Alves (São Mateus); Hotline (Jaguaré, São Mateus e Linhares); Studio Faby Cabral (Guriri).
- PONTOS DE VENDA FÍSICO SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA: Country Ville (Campo Grande)