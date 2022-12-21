Show de Zé Neto & Cristiano em Guriri é cancelado

A dupla Zé Neto e Cristiano Crédito: Instagram/@zenetoecristiano

O show da dupla Zé Neto & Cristiano, que aconteceria no Parador Internacional Guriri, em São Mateus, no próximo dia 30 de dezembro, foi cancelado. Segundo a organização, as fortes chuvas que atingem a região motivaram o cancelamento do Pré-Réveillon da casa.

"Lamentamos essa decisão, mas entendemos que o momento agora é de respeito e solidariedade às vítimas atingidas pelas chuvas", diz trecho do comunicado.

"Quem já adquiriu o ingresso para o Pré-Réveillon poderá utilizá-lo em outros shows da programação ou pedir a restituição no local onde foi efetuado a compra do ingresso", continua a nota.

A casa ainda informa que o show da dupla no réveillon do P12 Guarapari segue confirmado assim como a programação de verão do espaço em São Mateus. Abaixo você confere como fica a grade de shows do Parador Internacional Guriri.