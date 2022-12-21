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Chuvas

Show de Zé Neto & Cristiano em Guriri é cancelado

Evento aconteceria no dia 30, no Parador Internacional Guriri. Demais shows de janeiro estão mantidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 16:07

A dupla Zé Neto e Cristiano
A dupla Zé Neto e Cristiano Crédito: Instagram/@zenetoecristiano
O show da dupla Zé Neto & Cristiano, que aconteceria no Parador Internacional Guriri, em São Mateus, no próximo dia 30 de dezembro, foi cancelado. Segundo a organização, as fortes chuvas que atingem a região motivaram o cancelamento do Pré-Réveillon da casa.
"Lamentamos essa decisão, mas entendemos que o momento agora é de respeito e solidariedade às vítimas atingidas pelas chuvas", diz trecho do comunicado.
"Quem já adquiriu o ingresso para o Pré-Réveillon poderá utilizá-lo em outros shows da programação ou pedir a restituição no local onde foi efetuado a compra do ingresso", continua a nota.
A casa ainda informa que o show da dupla no réveillon do P12 Guarapari segue confirmado assim como a programação de verão do espaço em São Mateus. Abaixo você confere como fica a grade de shows do Parador Internacional Guriri.
  • DIA 30 DE DEZEMBRO - CANCELADO
  • Atração: Zé Neto e Cristiano

  • DIA 6 DE JANEIRO – Sexta feira
  • Atração: Henrique e Juliano e Mari Fernandes
  • Abertura dos portões: 21h30
  • Valores: R$ 330 (open bar/5º lote); R$ 400 (frontstage/inteira/4º lote); R$ 200 (vip/inteira/2º lote), à venda no site Lebillet (COMPRE AQUI)

  • DIA 13 DE JANEIRO – sexta feira
  • Atração: Gusttavo Lima e Dubdogz
  • Abertura dos portões: 21h30
  • Valores: R$ 200 (open bar/2º lote); R$ 150 (frontstage/meia/2º lote); R$ 160 (vip/inteira/1º lote), à venda no site Baladapp (COMPRE AQUI)

  • DIA 21 DE JANEIRO - sábado
  • Atração: Festival do Piseiro com João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes.
  • Abertura dos portões: 21h30
  • Valores: R$ 140 (open bar/1º lote); R$ 240 (frontstage/inteira/1º lote); R$ 140 (vip/inteira/1º lote), à venda no site Brasilticket (COMPRE AQUI)

  • PONTOS DE VENDA FÍSCO COM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA: Bagaggio (Shopping Vitória e Shopping Praia da Costa); Peti Peta (Conceição da Barra); Country Ville (Colatina e São Gabriel da Palha); Refúgio Homem (Linhares); Vidio Confecções (Sooretama); Rafa Alves (São Mateus); Hotline (Jaguaré, São Mateus e Linhares); Studio Faby Cabral (Guriri).
  • PONTOS DE VENDA FÍSICO SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA: Country Ville (Campo Grande)

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