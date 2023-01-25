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Famosos

Shakira e Piqué deixam briga de lado para comemorar aniversário do filho

O ex-atleta esteve na mansão da cantora para a festa de aniversário do filho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 09:02

Desde que a informação da descoberta de Shakira sobre a traição do ex-marido, o ex-jogador Gerard Piqué, o nome da cantora não sai dos noticiários. Além da repercussão do fato, a música Bzrp Music Sessions, Vol. 53, em parceria com o produtor argentino Bizarrap, está em alta por se tratar de uma indireta da artista direcionado ao ex.
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Shakira e Piqué em um dos jogos da Copa Mundial de Basquete Crédito: Reuters/Folhapress
De acordo com o site britânico The Sun, houve uma trégua entre os dois neste domingo, 22, para comemorar o aniversário do filho mais velho do ex-casal, Milan. O ex-atleta foi até a mansão da cantora, localizada em Barcelona, acompanhado do menino, que completou 10 anos.
Porém, Shakira não perdeu a oportunidade de cutucar Piqué e recepcionou o ex vestindo um moletom com os dizeres "As mulheres não choram, as mulheres faturam", um trecho da música "provocadora" da cantora.

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