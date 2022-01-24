Secult/ES lança Rede de Espaços Culturais do Espírito Santo

Inscrições para a Rede de Espaços Culturais do Espírito Santo estão sendo feitas pela internet Crédito: Pixabay

A Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES) acaba de lançar o projeto Rede de Espaços Culturais do Espírito Santo, uma oportunidade que surge para aparelhos culturais que precisam de apoio a fim de desenvolver suas atividades. A iniciativa visa implementar políticas de integração e incentivo aos espaços, público e privado, com ou sem fins lucrativos.

Poderão participar teatros, museus, galerias, escolas de música, de capoeira, dança, ateliês de arte, artesanato e design, entre outros locais de produção artística em todos os municípios do Estado que tenham espaço com sede física há mais de dois anos. O cadastro de participação está disponível no site do Mapa Cultural do Espírito Santo

Além da previsão de um investimento de R$ 5 milhões em kits de equipamentos técnicos (a serem doados aos aparelhos), a rede possibilita inúmeras ações articuladas entre os participantes, como a integração por meio da troca de experiências entre os próprios gestores e a Secult/ES.

Secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha ressaltou a função dos espaços culturais nas comunidades em que atuam. "A cultura acontece nesses espaços, são lugares que encantam, que formam artistas e transformam o público. Criar uma rede de espaços culturais é fortalecer esses elos, é gerar oportunidade em todo o território capixaba para que a arte tenha um canal para fluir e transformar realidades."

Para o gerente de Articulação e Espaços Culturais da Secult (GEAC), Vinicius Fabio, a Rede também será uma forma de promover a integração local e o intercâmbio dos espaços culturais com entidades nacionais ou internacionais, possibilitando a realização de apresentações culturais e formativas, financiadas pela Secult ou oriundas de outras instituições.

A documentação dos proponentes será analisada pela Gerência da Articulação e Espaços Culturais da Secult (GEAC) e, depois, a confirmação será publicada no Diário Oficial do Estado e no site do órgão, ainda sem uma data definida.