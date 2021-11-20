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Cinema

Scarlett Johansson está em novo projeto 'ultrassecreto' da Marvel

Segundo Kevin Feige, novo título não tem relação com Viúva Negra ou Natasha Romanoff
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 10:49

Scarlett Johansson em uma cena de 'Viúva Negra'
Scarlett Johansson em uma cena de 'Viúva Negra' Crédito: Marvel Studios/Disney
Scarlett Johansson está se reunindo com a Marvel para um "projeto secreto". A revelação foi feita por Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, nesta quinta-feira, 18.
Segundo o Deadline, o produtor cinematográfico homenageou a atriz durante a 35.ª entrega do American Cinematheque Award. Além disso, ele afirmou que vai se reunir com ela para um "projeto ultrassecreto da Marvel Studios" que não tem nada a ver com a Viúva Negra ou a personagem Natasha Romanoff.
"Scarlett emprestou seu talento e poder de estrela para o universo cinematográfico da Marvel por mais de uma década. Por ela ter escolhido desempenhar um papel fundamental nisso por tantos anos, sou extremamente grato", iniciou.
"Trabalhar com [ela] foi realmente uma das colaborações mais memoráveis e gratificantes da minha carreira," disse em homenagem à atriz. Por conta da discrição de Feige, ainda não é claro sobre o que se trata o novo projeto, ou sobre o papel que Johansson desempenhará nele.

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Ainda segundo o Deadline, o presidente da Marvel Studios e os outros participantes do evento não tocaram na ação judicial movida por Johansson contra a Disney, que veio à tona no último mês de julho.
Na ocasião, a atriz indicada ao Oscar defendeu que a empresa havia violado o seu contrato ao lançar o filme nos cinemas e em sua própria plataforma de streaming ao mesmo tempo, o que teria reduzido significativamente o valor que a artista receberia com base nas bilheterias.

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