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Samara Felippo dá detalhes de relacionamento aberto com humorista

Atriz e o namorado, Elidio Sanna, estão juntos há 10 anos e, segundo a artista, têm uma relação monogâmica, mas aberta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Dezembro de 2024 às 14:01

A atriz Samara Felippo detalhou nesta quinta-feira, 5, o relacionamento aberto que vive com o humorista Elidio Sanna. Ela e Elidio namoram há 10 anos e, segundo a artista, têm uma relação monogâmica, mas aberta.
Samara explicou que isso quer dizer que os dois se relacionam afetivamente apenas um com o outro, mas têm a liberdade de ficar com outras pessoas fora do namoro.
"Eu estou em um lugar que eu gosto, que é uma liberdade em que nós nos respeitamos, eu quero viver com essa pessoa, [...] mas, se estivermos em uma festa - os dois juntos ou ele sozinho -, e ele tiver uma vontade, um desejo de beijar na boca e ficar com outra pessoa, eu acho que isso não me afetaria", disse.
O humorista Elidio Sanna e a atriz Samara Felippo
O humorista Elidio Sanna e a atriz Samara Felippo namoram há 10 anos Crédito: Reprodução/Instagram @sfelippo
A atriz não soube dizer como se sentiria caso Elidio se relacionasse sexualmente com outra pessoa. "Se ele tiver [uma relação sexual], eu quero partir do princípio que somos pessoas livres. Só que, dentro de um acordo, eu não quero saber", contou.
Samara ainda comentou que, caso o namorado se apaixonasse por alguém, gostaria de ser comunicada. "Eu tenho o direito de saber se eu quero continuar [na relação] ou não", afirmou.
Redação O Estado de São Paulo

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