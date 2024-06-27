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Em relacionamento lésbico, Maria Casadevall diz que namoro com Caio Castro foi 'fora do tom'

Atriz expôs homossexualidade aos 31 anos e, hoje, namora a musicista Larissa Mares
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 09:19

Maria Casadevall fala sobre ter namorado Caio Castro, há 10 anos
Maria Casadevall fala sobre ter namorado Caio Castro, há 10 anos Crédito: Divulgação/Instagram
Maria Casadevall, que hoje namora a musicista Larissa Mares, teve alguns relacionamentos heterossexuais antes de revelar-se lésbica, em 2020. A atriz relembrou como se sentia naquela época e falou sobre o namoro com Caio Castro, que era seu par romântico na novela "Amor à Vida" (2013).
Maria contou que desde cedo se sentia atraída por mulheres, mas, por conta da dos padrões sociais, sempre enxergou a sua atração por homens como regra. "Só aos 31 anos, através de muito afeto e letramento, compreendi que era só mais uma vítima da estrutura que nos obriga a enxergar a heteronormatividade como via única para o 'sucesso amoroso'", disse a atriz em entrevista à revista Marie Claire.
Sobre o período em que namorou o ator Caio Castro, enquanto contracenavam em novelas da Globo, ela disse que sentia um certo desconforto, mas ainda não sabia do que se tratava: "Como não sabia identificar essa pressão, encarava com naturalidade o desconforto que vinha como consequência das minhas escolhas. Não sabia nomear, mas sabia que alguma coisa estava meio fora do tom, fora do lugar".
Maria contou que não passou por dificuldades na hora de contar sobre sua orientação sexual à família: "Não passei pelo clássico momento de me 'assumir' para a família, pois, como eu já havia naturalizado a homoafetividade para mim, o reconhecimento deles foi se dando quase que naturalmente".
A atriz ainda disse que levantar a bandeira LGBTQIA+ é importante para ela e que não aceita trabalhos contrários à luta contra o preconceito: "Se impedir por este motivo, então este é um projeto ao qual eu não gostaria de me envolver".

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