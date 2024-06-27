Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Cura Gay"

'Passei por curas gays', diz Fred Nicácio sobre crescer em lar evangélico

Durante mês do orgulho, médico fez postagem relatando como foi se assumir para a família: ‘Ambiente nada acolhedor’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 08:56

Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do BBB 23
Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do BBB 23 Crédito: Reprodução de vídeo/TV Globo
No mês do orgulho LGBT+, o médico e ex-BBB Fred Nicácio postou em seu Instagram um vídeo relatando como foi se assumir para a família. Filho de pais militares e crescendo em lar evangélico, Fred compartilhou a dificuldade que enfrentou, em vídeo com o ator Carlos Matheus publicado nesta terça, 26.
Ele disse até ter passado por tentativas de "cura gay": "Nasci em um lar evangélico, filho de pais militares, um ambiente nada salubre para pessoas LGBTs. Passei a infância inteira ouvindo que Deus ia me castigar por isso, que era pecado, passei por curas gays", explica.
Fred Nicácio diz que a "saída do armário" foi dolorosa: "Isso veio com uma ruptura com minha família, sem o apoio, sem o amor, sem o afeto, sem o acolhimento", confessou.
O médico continua: "A minha história não é única. É uma história que se repete em vários lares brasileiros. Não foi fácil. Isso me fez ter que escolher entre mim e a minha família. Que bom que consegui. Muitos não conseguem sobreviver a essa angústia".
Hoje, ele diz estar realizado, principalmente após o apoio dos amigos e do marido, o dentista Fábio Gelonese: "Acreditei naquilo que estava dentro do meu coração e dizia que não há problema nenhum amar quem quer que seja. Amor é amor. Por isso que eu digo a vocês: não deixem de amar quem vocês querem amar. Vale a pena. Viva as nossas vidas, viva nosso orgulho", disse.Assista ao vídeo aqui.

Veja Também

Documentário capixaba com temática LGBT+ estreia nos cinemas de todo o Brasil

Após polêmica das universidades, André Valadão condena gays e salva estupradores

Quinta (27) com Samba DM, Festa do Cinema Italiano e baladas pelo ES; agenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dia Internacional do Orgulho Lgbt+ Famosos LGBTQIA+ Orgulho gay
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados