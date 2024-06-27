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Quinta (27) com Samba DM, Festa do Cinema Italiano e baladas pelo ES; agenda

Dia ainda conta com rodas de samba e festas espalhadas pela Grande Vitória! Confira a programação completa de HZ
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 08:00

Shows

Baile 027

Com Samba DM, Jotta M, Belucio e 2L de Vila Velha, a partir das 23h, no Infinity Music Hall. R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória.

Especial

8½ Festa do Cinema Italiano

De 27 de junho a 3 de julho rola diversas sessões do cinema italiano contemporâneo com valor de meia-entrada do dia para todas as sessões do Festival. Na quinta, exibição de Enea (14h10), Maria Montessori (16h20) e Segredos (18h30). Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Cine Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha, Vitória. 

Roda de Boteco

Até 30 de junho, o festival acontece em 40 estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. A edição reúne petiscos criados exclusivamente para o evento, e todos são vendidos a R$ 59,90, com direito a uma cerveja de cortesia (Spaten/600ml). Veja a matéria completa de HZ.

103ª Assembleia da Convenção Batista do Espírito Santo

De 27 a 30 de junho, com shows e pregações. Na quinta, com show de Paulo Cézar Baruck, a partir das 19h, na Primeira Igreja Batista de Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 595 - Centro, Vitória. Aberto ao público geral. 

Série Pré-estreia e Concertos Sinfônicos

A partir das 20h, no Sesc Glória - Teatro Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória. Ingressos à venda no site da Lets Events. 

Arraiá do Shopping Boulevard da Praia

Na quinta-feira (27), além da tradicional feira orgânica, o evento terá barraquinhas comidas típicas e a presença do cantor Chico Hosken. Das 13h às 18h, no Shopping Boulevard da Praia, Av. Nossa Sra. da Penha, 356 - Praia do Canto. 

Festas e baladas

Selva-okê

Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.

Havi

DJ Havi no Barlavento, a partir das 18h. Ingressos: R$ 25 com nome na lista. Avenida Dante Michelini, K1, Praia de Camburi, Vitória.

Karaokê do Correria

Karaokê no Correria Music Bar, a partir das 20h. Entrada gratuita. Avenida Est. Júlio de Souza, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Closy

Com Well, Killa, 4Le e Paraguassu, no Bolt, a partir das 22h. Entrada gratuita. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Misturadim

Com Junto & Misturado, Samba Jr, Sambadm, Pagode do Abreu e DJ Fabrício V no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 22h. Pista: R$ 30. VIP: R$ 50. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Música ao vivo

Regional e moda de viola

Com Marcos Cocô, na Casa de Bamba a partir das 20h. Abertura da casa: 18h30. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Samba, Bossa & Jazz

Ao piano de Edu Martins, na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Rock

Apresentação de rock com No Class, no Pub 426, a partir das 21h. Não há cobrança de couvert. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Projeto Quinta D'elas

Samba raiz, samba bossa e samba forró no Enredo Botequim, a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Jazz na Curva

Com Victor Biasutti no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Quinta Nobre

Com Banda Arquivix, no Oasis Beach Club, a partir das 19h30. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.

Exposições

Massena: Um Olhar em Aquarela

Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Reencaixe

Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.

O Fabuloso Mundo das Cores

Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.

Folhear - Vitória

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.

Folhear - Linhares

Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.

Abrigar-se – Novas Incorporações

Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.

Com amor

Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.

Diversão

WOW Park

Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Jurassic Rex Park

Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Local: Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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