Tiago Abravanel opina sobre relacionamento aberto

Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli Crédito: Reprodução/Instagram

Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli, deram sua opinião sobre relacionamentos abertos durante o programa 'Sobre Nós Dois', do GNT.

Ao serem questionados sobre relacionamento aberto, Tiago e Fernando, juntos há 10 anos, disseram que essa relação só funciona caso haja muito diálogo. "Fala muito sobre os acordos que o casal entende que podem ser abertos. A gente tem momentos que às vezes escolhe. Tem momento que entra alguém ou, de repente, a gente vai fazer uma brincadeira ali. Os acordos e os diálogos são sempre necessários. E às vezes um acordo que hoje é uma coisa, amanhã pode não ser", disse o ator.

Para Tiago, abrir o relacionamento não significa que as coisas devem ser desorganizadas. "Pessoal pensa que pode pegar qualquer um... não é exatamente assim. Cada um tem seu acordo e depende do casal. Tem momentos que pega junto, ele pega sozinho, eu pego sozinho?"