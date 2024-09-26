Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Casamento

Tiago Abravanel opina sobre relacionamento aberto

Tiago e Fernando, juntos há 10 anos, disseram que relação aberta só funciona caso haja muito diálogo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 17:16

Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli
Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli Crédito: Reprodução/Instagram
Tiago Abravanel e seu marido, Fernando Poli, deram sua opinião sobre relacionamentos abertos durante o programa 'Sobre Nós Dois', do GNT.
Ao serem questionados sobre relacionamento aberto, Tiago e Fernando, juntos há 10 anos, disseram que essa relação só funciona caso haja muito diálogo. "Fala muito sobre os acordos que o casal entende que podem ser abertos. A gente tem momentos que às vezes escolhe. Tem momento que entra alguém ou, de repente, a gente vai fazer uma brincadeira ali. Os acordos e os diálogos são sempre necessários. E às vezes um acordo que hoje é uma coisa, amanhã pode não ser", disse o ator.
Para Tiago, abrir o relacionamento não significa que as coisas devem ser desorganizadas. "Pessoal pensa que pode pegar qualquer um... não é exatamente assim. Cada um tem seu acordo e depende do casal. Tem momentos que pega junto, ele pega sozinho, eu pego sozinho?"
Por fim, o artista ainda opinou que nenhum namoro pode ser salvo abrindo a relação. "O problema é que, às vezes, as pessoas assim: 'Meu relacionamento não está dando certo. Vamos abrir?'. Isso não resolve. Para abrir um relacionamento, tem que estar muito alinhado!"

Veja Também

Cacau Protásio anuncia fim do casamento de 12 anos

Bruna Griphao nega boatos de namoro com Anitta

Casais LAT: conheça o novo modelo de relacionamento que está crescendo na Europa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento LGBT LGBTQIA+ Relacionamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados