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Relacionamentos

Casais LAT: conheça o novo modelo de relacionamento que está crescendo na Europa

Dinâmica é escolhida por jovens com objetivo de evitar desgastes e brigas na relação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 09:57

Especialistas explicam que os relacionamentos LAT são escolhidos por casais jovens que desejam evitar conflitos.
Especialistas explicam que os relacionamentos LAT são escolhidos por casais jovens que desejam evitar conflitos Crédito: New Africa /adobe.stock
Um novo modelo de relacionamento vêm ganhando popularidade em países europeus. Os casais LAT (Living Apart Together - vivendo separados juntos, em tradução livre) são aqueles que estão em um relacionamento íntimo, mas moram em casas separadas.
Para muitos, uma relação que pode ser chamado de namoro, mas, apesar das semelhanças, não são a mesma coisa. Os casais LAT escolhem morar sozinhos, e não com seus companheiros, mesmo após se tornarem independentes financeiramente e deixarem a casa de seus pais. A distância entre os cônjuges pode variar, com casas no mesmo bairro e cidades, ou até mesmo em países diferentes.

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A Statistics Canada realizou uma pesquisa que mostra que, no país, esse modelo de relacionamento torna os casamentos mais curtos, com menos de três anos de duração. O estudo também mostra que o modelo LAT é adotado, majoritariamente por jovens de 20 a 24 anos.
Ainda segundo a agência, esses casais são comuns na Europa Ocidental, América do Norte e na Austrália. Na França, 10% dos casais são adeptos ao LAT, enquanto na Espanha os casais que moram separados são 8%. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, cerca de 2 milhões de pessoas adotaram o modelo de relacionamento.
Para os especialistas, o relacionamento LAT é procurado como uma opção para evitar desgastes na relação e brigas que podem surgir com a convivência em excesso.
"Eu vejo isso como uma possível tendência crescente, pois os solteiros procuram maneiras de se conecta que não lhes custarão seu estilo de vida ou modo de vida preferido", disse Sherris Sims Allen, especialista em relacionamentos, em entrevista à revista Brides.

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