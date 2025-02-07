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Saiba onde assistir ao show de intervalo do Super Bowl, com Kendrick Lamar e SZA

Uma semana após sair do Grammy com cinco estatuetas, rapper se apresentará na tradicional final da liga de futebol americano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 12:50

Kendrick Lamar em novo álbum fala de transfobia, racismo e sexo
Kendrick Lamar  Crédito: UOL/Folhapress
O Super Bowl, final da liga de futebol americano (NFL) dos Estados Unidos, terá show de Kendrick Lamar e SZA na metade do evento. O jogo de 2025, entre os times Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, ocorre neste domingo (9) em Nova Orleans.
Kendrick Lamar vai tocar para sua maior plateia no evento. No último domingo (2), o rapper saiu da cerimônia do Grammy com cinco estatuetas, por seu hit "Not Like Us", incluindo os principais prêmios da noite.
Será a segunda vez que Lamar se apresenta no show de intervalo. Na primeira, em 2022, ele foi convidado por Dr. Dre para dividir o palco com outros artistas, como Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent e Mary J. Blige.
Apesar do Super Bowl ocorrer desde os anos 1960, os shows de intervalo foram incorporados nos anos 1990. Com suas performances marcantes e principais estrelas do momento, passaram a chamar atenção do público além de fãs do futebol americano.
Estrelas como Beyoncé, Michael Jackson, Paul McCartney, Rihanna, Madonna, Prince e os grupos Rolling Stones e U2 foram alguns dos nomes que fizeram o show de intervalo.
A partida entre os Chiefs e Eagles começa 20h30 (horário de Brasília). O evento será transmitido na televisão aberta pela RedeTV!, mas também pode ser visto na ESPN 2, Disney+ e na plataforma da NFL, a Game Pass.

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