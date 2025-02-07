Meme feito por IA coloca Kanye West peladão ao lado de esposa e viraliza

Kanye West e Bianca Censori trocam de posições em imagem gerada por Inteligência Artificial Crédito: Reprodução/X

Um meme gerado por Inteligência Artificial e postado no X/Twitter chamou a atenção de internautas. O feitiço virou contra feiticeiro na polêmica envolvendo o rapper Kanye West e de sua esposa Bianca Censori na cerimônia do Grammy no último domingo (2).

A conta Nancy Soulcycle postou a imagem de Kanye completamente nu (exceto por uma pesada bota de cano alto) e com um quadro preto censurando suas partes íntimas, enquanto Bianca posa ao seu lado vestida com um look all-black, assim como o marido no badalado evento da música internacional.

A postagem, que recebeu 5,4, milhões de visualizações até o início da noite desta quinta-feira (6), viralizou depois que a aparição de Kanye e Bianca no tapete vermelho do Grammy foi vista como uma ação de marketing misógina. Kanye, por sua vez, disse que a nudez pública foi empoderadora. Ele também defendeu a companheira, que usou um tubinho transparente e a apontou como uma mulher 'inteligente, talentosa, corajosa e gostosa'.

De acordo com o jornal americano TMZ, a empresa responsável pelo evento não fez uma reclamação formal sobre a atitude do casal, tampouco a polícia teria sido acionada.