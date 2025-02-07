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Meme feito por IA coloca Kanye West peladão ao lado de esposa e viraliza

Na imagem, o rapper aparece nu, usando botas de cano alto, enquanto Bianca Censori veste calça e blusa preta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 08:45

Kanye West e Bianca Censori trocam de posições em imagem gerada por Inteligência Artificial
Kanye West e Bianca Censori trocam de posições em imagem gerada por Inteligência Artificial Crédito: Reprodução/X
Um meme gerado por Inteligência Artificial e postado no X/Twitter chamou a atenção de internautas. O feitiço virou contra feiticeiro na polêmica envolvendo o rapper Kanye West e de sua esposa Bianca Censori na cerimônia do Grammy no último domingo (2).
A conta Nancy Soulcycle postou a imagem de Kanye completamente nu (exceto por uma pesada bota de cano alto) e com um quadro preto censurando suas partes íntimas, enquanto Bianca posa ao seu lado vestida com um look all-black, assim como o marido no badalado evento da música internacional.
A postagem, que recebeu 5,4, milhões de visualizações até o início da noite desta quinta-feira (6), viralizou depois que a aparição de Kanye e Bianca no tapete vermelho do Grammy foi vista como uma ação de marketing misógina. Kanye, por sua vez, disse que a nudez pública foi empoderadora. Ele também defendeu a companheira, que usou um tubinho transparente e a apontou como uma mulher 'inteligente, talentosa, corajosa e gostosa'.
De acordo com o jornal americano TMZ, a empresa responsável pelo evento não fez uma reclamação formal sobre a atitude do casal, tampouco a polícia teria sido acionada.
Convidados do Grammy, a rápida aparição de Kanye e Bianca foi por opção própria. Ao contrário do que circulou nas redes sociais, o veículo afirma que eles desfilaram e depois teriam ido embora. O casal também foi visto em uma festa aos beijos após a premiação.

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