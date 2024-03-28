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Momento de fé

Saiba onde acompanhar as encenações da Paixão de Cristo na Grande Vitória

Datas é uma das mais emblemáticas do cristianismo. Em Vitória, Vila Velha, Serra, e Cariacica, pelo menos oito apresentações prometem encantar o público
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:06

Auto da Paixão e Morte de Cristo no Parque Manolo Cabral, em Vitória
Auto da Paixão e Morte de Cristo no Parque Manolo Cabral, em Vitória Crédito: Leonardo Silveira
Com a chegada da Sexta-feira Santa, este ano marcada para o dia 29 de março, a Grande Vitória se prepara para receber diversas encenações da Paixão de Cristo, mostrando os últimos momentos do Filho de Deus antes de sua crucificação no Calvário.
Para os religiosos, essa é uma das datas mais emblemáticas do cristianismo. Em VitóriaVila VelhaSerra, e Cariacica, pelo menos oito apresentações prometem encantar o público. Além da Grande Vitória, cidades do Sul do Estado também testemunham a representação da história bíblica, contando ainda com campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal para os atingidos pelas chuvas da última semana.
Confira horários e endereços!

Vitória

Auto da Morte e Paixão de Cristo no Parque Manolo Cabral, em Vitória
Auto da Morte e Paixão de Cristo no Parque Manolo Cabral, em Vitória Crédito: Léo Silveira
  • Auto da Paixão de Cristo
    Quando: sexta-feira (29), às 19h
    Onde: Parque Municipal Pianista Manolo Cabral, Barro Vermelho

  • Auto da Paixão de Cristo: “O Rei dos Reis”
    Quando: sexta-feira (29), às 19h30
    Onde: Rua Ormando Aguiar, 205, Romão

Vila Velha

10ª Edição do Teatro da Paixão de Cristo acontece nesta sexta-feira (29), em Vila Velha
10ª Edição do Teatro da Paixão de Cristo acontece nesta sexta-feira (29), em Vila Velha Crédito: Divulgação
  • 10ª edição do Teatro da Paixão de Cristo
    Quando: sexta-feira (29), às 19h
    Onde: Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu

  • O Auto da Paixão de Cristo
    Quando: sexta-feira (29), às 19h
    Onde: Quadra da MUG, Rua Mourisco s/n, Glória

Serra

  • Paixão de Cristo
    Quando: sexta-feira (29), às 19h
    Onde: antigo ponto final do bairro Vista da Serra I, próximo à subida do Mestre Álvaro

Cariacica

  • Auto da Paixão de Cristo
    Quando: sexta-feira (29), às 16h
    Onde: Cariacica-Sede, Praça Marechal Dedodoro da Fonseca, às 16h, e CEEFMTI Professor José Leão Nunes, antigo Polivalente, às 20h

Viana

  • Paixão de Cristo
    Quando: quinta-feira (28), às 20h e sexta-feira (29), às 19h30
    Onde: Igreja Nossa Senhora da Conceição, Viana Sede

Vargem Alta

Encenação da Paixão de Cristo no distrito de Jaciguá é uma das mais tradicionais do Espírito Santo
Encenação da Paixão de Cristo no distrito de Jaciguá é uma das mais tradicionais do Espírito Santo Crédito: Divulgação
  • Paixão de Cristo em Jaciguá
    Quando:     sexta-feira (29), a partir de 19h
    Onde: Praça Padre Olivio, Jaciguá - Distrito de Vargem Alta

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