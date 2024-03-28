Saiba onde acompanhar as encenações da Paixão de Cristo na Grande Vitória

Com a chegada da Sexta-feira Santa, este ano marcada para o dia 29 de março, a Grande Vitória se prepara para receber diversas encenações da Paixão de Cristo, mostrando os últimos momentos do Filho de Deus antes de sua crucificação no Calvário.
Para os religiosos, essa é uma das datas mais emblemáticas do cristianismo. Em Vitória, Vila Velha, Serra, e Cariacica, pelo menos oito apresentações prometem encantar o público. Além da Grande Vitória, cidades do Sul do Estado também testemunham a representação da história bíblica, contando ainda com campanha de arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal para os atingidos pelas chuvas da última semana.
Confira horários e endereços!
Vitória
- Auto da Paixão de Cristo
Quando: sexta-feira (29), às 19h
Onde: Parque Municipal Pianista Manolo Cabral, Barro Vermelho
- Auto da Paixão de Cristo: “O Rei dos Reis”
Quando: sexta-feira (29), às 19h30
Onde: Rua Ormando Aguiar, 205, Romão
Vila Velha
- 10ª edição do Teatro da Paixão de Cristo
Quando: sexta-feira (29), às 19h
Onde: Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu
- O Auto da Paixão de Cristo
Quando: sexta-feira (29), às 19h
Onde: Quadra da MUG, Rua Mourisco s/n, Glória
Serra
- Paixão de Cristo
Quando: sexta-feira (29), às 19h
Onde: antigo ponto final do bairro Vista da Serra I, próximo à subida do Mestre Álvaro
Cariacica
- Auto da Paixão de Cristo
Quando: sexta-feira (29), às 16h
Onde: Cariacica-Sede, Praça Marechal Dedodoro da Fonseca, às 16h, e CEEFMTI Professor José Leão Nunes, antigo Polivalente, às 20h
Viana
- Paixão de Cristo
Quando: quinta-feira (28), às 20h e sexta-feira (29), às 19h30
Onde: Igreja Nossa Senhora da Conceição, Viana Sede
Vargem Alta
- Paixão de Cristo em Jaciguá
Quando: sexta-feira (29), a partir de 19h
Onde: Praça Padre Olivio, Jaciguá - Distrito de Vargem Alta