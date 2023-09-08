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Saiba detalhes do programa Em Movimento que será exibido ao vivo neste sábado (9)

Gravação terá duração de 1h, das 14h10 às 15h10, e será ambientada no Hotel Senac Ilha do Boi. A revista eletrônica mais capixaba do mundo contará com uma pequena plateia contando com telespectadores
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 12:24

Elis Carvalho e Felipe Khoury
Elis Carvalho e Felipe Khoury: programa Em Movimento será ao vivo neste sábado (9) Crédito: Jho Natan
Conforme adiantou a colunista de HZ, Renata Rasseli, o programa Em Movimento será exibido ao vivo neste sábado (9), na TV Gazeta, em comemoração ao aniversário de Vitória. É claro que você vai ficar grudadinho da televisão para conferir tudo!
A gravação terá duração de 1h, das 14h10 às 15h10, e será ambientada no Hotel Senac Ilha do Boi. A revista eletrônica mais capixaba do mundo contará com uma pequena plateia contando com seus fies telespectadores.
O Em Movimento será comandado pelos apresentadores Diego Araujo e Naiara Arpini, que fará sua estreia na atração especial. Felipe Khoury e Bruninho Andrade (da Rádio Litoral FM) atacarão de repórteres, enquanto Elis Carvalho - que está de férias - preparou reportagens sobre a capital, que comemora 472 anos.
Três atrações musicais vão estrelar o especial: Tunico da Vila, Barol Beats e Lilian Lomeu. Além disso, o artista do grafite Nico vai fazer uma pintura ao vivo do zero, inspirado nas belezas e cultura de Vitória. Durante o programa, ele vai grafitar uma tela de 90X100 com um desenho inspirado na panela de barro e no manguezal de Vitória. É só luxo!
E as novidades não acabam por aí. Os meninos do Babado Bar, André e Lucas, vão fazer um drink supercapixaba, chamado de Madalena. Crias de Goiabeiras Velha, eles foram os idealizadores do museu de arte comunitário das Paneleiras, com o propósito de valorizar e registrar o trabalho das mulheres que mantêm a tradição da panela de barro. O Babado Bar funciona dentro deste museu.
Felipe e Bruninho vão realizar brincadeiras com o público, testando os conhecimentos da galera sobre alguns pontos de Vitória. Vai ter picolé, torta na cara (Jesus!) e brindes para o pessoal. Eles estarão concentrados na altura do “Vitória”, na Curva da Jurema. Ah, sim: a Litoral FM fará ações no local de 12h às 16h. Dê uma passada por lá!

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