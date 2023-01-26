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"Ê, Saudade!"

Rafael Barreto, da banda Jammil, promete "um show especial" em Vitória

baianos agitam a Arena de Verão, na Praia de Camburi, em espetáculo marcado para domingo (29), com entrada franca
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 15:10

Banda Jammil promete agitar capital capixaba com aquecimento para o Vital
Banda Jammil é atração no Arena Vitória neste domingo (29) Crédito: Instagram/ @bandajammil
"Ê, saudade que bate no meu coração". Se Rafael Barreto, vocalista da banda Jammil, tivesse que escolher um trecho de uma música para definir o que sente pelos capixabas, com certeza, seria esse o escolhido.
Mas, calma! Já tem data e hora para a gente se encontrar com a banda de axé aqui em Vitória. No próximo domingo (29), Jammil se apresenta na Praia de Camburi para o encerramento do Arena de Verão 2023.
O espetáculo - com previsão para começar às 21h, após a apresentação do grupo ArtSamba - foi pensado especialmente para agitar o verão. "Um show especial para um povo especial, nada mais justo! Podem esperar muita energia positiva e o melhor do axé nesse show", contou Rafael Barreto.
A apresentação no Arena de Verão é feita alguns dias após a banda se apresentar em Linhares, no Norte do Estado, no dia 20 de janeiro. Nas redes sociais, eles publicaram registros do momento.
"Linhares-ES, foi um enorme prazer estar na companhia de vocês! Espero que possamos voltar em breve", dizia a publicação.
Donos dos sucessos "Colorir Papel" e "Praieiro", Jammil chega a Vitória após lançar os hits "Tik Tok" e "Coladinho". Sobre cantar em solo capixaba, eles compartilham a felicidade em estar com quem os acolhe com tanto carinho. "Estamos muito felizes em estar retornando para essa terra que nos acolheu com tanto amor e carinho", completou.

SERVIÇO

  • EVENTO: Arena de Verão 2023
  • DATA: Domingo, 29 de janeiro
  • LOCAL: Av. Dante Michellini, na altura do antigo Hotel Aruan
  • HORÁRIO:  A partir das 19h 
  • ENTRADA: franca

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