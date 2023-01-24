Oscar 2023: "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" recebe 11 indicações; veja lista

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta terça-feira (24), os indicados à 95ª edição do Oscar, mais importante premiação de cinema dos Estados Unidos. "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", sucesso inesperado da temporada, saiu na frente com 11 menções.
O ator e produtor Riz Ahmed, que venceu o homenzinho dourado no ano passado pelo curta "The Long Goodbye", e a atriz Allison Williams, atualmente em cartaz com o terror "M3GAN", comandaram o anúncio, transmitido.
O Brasil, que já havia ficado de fora da corrida de filme internacional, também não apareceu nas categorias de curta-metragem, com "Sideral", ou de documentário, com "O Território", do qual é um dos produtores.
Além de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", receberam um vasto número de indicações os filmes "Os Banshees de Inisherin" e "Nada de Novo no Front", com nove, "Elvis", com oito, e "Os Fabelmans", com sete.
Marcada para o dia 12 de março, a 95ª edição do Oscar acontece no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, e terá Jimmy Kimmel como apresentador.
CONFIRA OS INDICADOS AO OSCAR 2023
- MELHOR FILME
- Nada de Novo no Front
- Avatar: O Caminho da Água
- Os Banshees de Inisherin
- Elvis
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Os Fabelmans
- Tár
- Top Gun: Maverick
- Triângulo da Tristeza
- Entre Mulheres
- MELHOR DIRETOR
- Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)
- Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
- Steven Spielberg (Os Fabelmans)
- Todd Field (Tár)
- Ruben Ostlund (Triângulo da Tristeza)
- MELHOR ATRIZ
- Cate Blanchett (Tár)
- Ana de Armas (Blonde)
- Andrea Riseborough (To Leslie)
- Michelle Williams (Os Fabelmans)
- Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
- MELHOR ATOR
- Austin Butler (Elvis)
- Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)
- Brendan Fraser (A Baleia)
- Paul Mescal (Aftersun)
- Bill Nighy (Living)
- MELHOR ATRIZ COADJUVANTE
- Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)
- Hong Chau (A Baleia)
- Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)
- Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
- Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
- MELHOR ATOR COADJUVANTE
- Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin)
- Brian Tyree Henry (Passagem)
- Judd Hirsch (Os Fabelmans)
- Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin)
- Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
- MELHOR FILME INTERNACIONAL
- Nada de Novo no Front (Alemanha)
- Argentina, 1985 (Argentina)
- Close (França)
- Eo (Polônia)
- The Quiet Girl (Irlanda)
- MELHOR ANIMAÇÃO
- Pinóquio de Guillermo del Toro
- Marcel the Shell with Shoes On
- Gato de Botas 2: O Último Pedido
- A Fera do Mar
- Red: Crescer é uma Fera
- MELHOR CURTA EM ANIMAÇÃO
- The Boy, The Mole, The Fox, and the Horse
- The Flying Sailor
- Ice Merchants
- My Year of Dicks
- An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Belive It
- MELHOR ROTEIRO ADAPTADO
- Nada de Novo no Front
- Glass Onion: Um Mistério Knives Out
- Living
- Top Gun: Maverick
- Entre Mulheres
- MELHOR ROTEIRO ORIGINAL
- Os Banshees de Inisherin
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Os Fabelmans
- Tár
- Triângulo da Tristeza
- MELHOR DOCUMENTÁRIO
- All that Breathes
- All the Beauty and the Bloodshed
- Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft
- A House made of Splinters
- Navalny
- MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM
- The Elephant Whisperers
- Hauloiut
- How Do You Measure a Year?
- Stranger at the Gate
- The Martha Mitchell Effect
- MELHOR CURTA-METRAGEM
- An Irish Goodbye
- Ivalu
- Le Pupille
- Night Ride
- The Red Suitcase
- MELHOR DESENHO DE PRODUÇÃO
- Nada de Novo no Front
- Avatar: O Caminho da Água
- Babilônia
- Elvis
- Os Fabelmans
- MELHOR FOTOGRAFIA
- Nada de Novo no Front
- Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades
- Elvis
- Império da Luz
- Tár
- MELHOR FIGURINO
- Babilônia
- Pantera Negra: Wakanda para Sempre
- Elvis
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Sra. Harris Vai a Paris
- MELHOR SOM
- Nada de Novo no Front
- Avatar: O Caminho da Água
- Batman
- Elvis
- Top Gun: Maverick
- MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL
- Nada de Novo no Front
- Babilônia
- Os Banshees de Inisherin
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Os Fabelmans
- MELHOR EDIÇÃO
- Os Banshees de Inisherin
- Elvis
- Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
- Tár
- Top Gun: Maverick
- MELHOR MAQUIAGEM E CABELO
- Nada de Novo no Front
- Batman
- Pantera Negra: Wakanda para Sempre
- Elvis
- A Baleia
- MELHOR EFEITOS VISUAIS
- Nada de Novo no Front
- Avatar: O Caminho da Água
- Batman
- Pantera Negra: Wakanda para Sempre
- Top Gun: Maverick
- MELHOR CANÇÃO ORIGINAL
- Applause (Tell It Like a Woman)
- Hold My Hand (Top Gun: Maverick)
- Lift me Up (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)
- Naatu Naatu (RRR: Revolta, Rebelião, Revolução)
- This is a Life (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)