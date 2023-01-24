Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Oscar 2023: "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" recebe 11 indicações; veja lista
Oscar 2023: "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" recebe 11 indicações; veja lista

Seleção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas também tem 'Avatar', 'Pantera Negra' e 'Top Gun: Maverick'
Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 11:56

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou, nesta terça-feira (24), os indicados à 95ª edição do Oscar, mais importante premiação de cinema dos Estados Unidos. "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", sucesso inesperado da temporada, saiu na frente com 11 menções.
Cena do filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo'
Cena do filme 'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo' Crédito: Divulgação
O ator e produtor Riz Ahmed, que venceu o homenzinho dourado no ano passado pelo curta "The Long Goodbye", e a atriz Allison Williams, atualmente em cartaz com o terror "M3GAN", comandaram o anúncio, transmitido.
O Brasil, que já havia ficado de fora da corrida de filme internacional, também não apareceu nas categorias de curta-metragem, com "Sideral", ou de documentário, com "O Território", do qual é um dos produtores.
Além de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo", receberam um vasto número de indicações os filmes "Os Banshees de Inisherin" e "Nada de Novo no Front", com nove, "Elvis", com oito, e "Os Fabelmans", com sete.
Marcada para o dia 12 de março, a 95ª edição do Oscar acontece no tradicional Dolby Theatre, em Los Angeles, e terá Jimmy Kimmel como apresentador.

CONFIRA OS INDICADOS AO OSCAR 2023

  • MELHOR FILME 
  • Nada de Novo no Front
  • Avatar: O Caminho da Água
  • Os Banshees de Inisherin
  • Elvis
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Os Fabelmans
  • Tár
  • Top Gun: Maverick
  • Triângulo da Tristeza
  • Entre Mulheres

  • MELHOR DIRETOR 
  • Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin)
  • Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
  • Steven Spielberg (Os Fabelmans)
  • Todd Field (Tár)
  • Ruben Ostlund (Triângulo da Tristeza)

  • MELHOR ATRIZ 
  • Cate Blanchett (Tár)
  • Ana de Armas (Blonde)
  • Andrea Riseborough (To Leslie)
  • Michelle Williams (Os Fabelmans)
  • Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

  • MELHOR ATOR 
  • Austin Butler (Elvis)
  • Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin)
  • Brendan Fraser (A Baleia)
  • Paul Mescal (Aftersun)
  • Bill Nighy (Living)

  • MELHOR ATRIZ COADJUVANTE 
  • Angela Bassett (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)
  • Hong Chau (A Baleia)
  • Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin)
  • Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)
  • Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

  • MELHOR ATOR COADJUVANTE 
  • Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin)
  • Brian Tyree Henry (Passagem)
  • Judd Hirsch (Os Fabelmans)
  • Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin)
  • Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

  • MELHOR FILME INTERNACIONAL 
  • Nada de Novo no Front (Alemanha)
  • Argentina, 1985 (Argentina)
  • Close (França)
  • Eo (Polônia)
  • The Quiet Girl (Irlanda)

  • MELHOR ANIMAÇÃO 
  • Pinóquio de Guillermo del Toro
  • Marcel the Shell with Shoes On
  • Gato de Botas 2: O Último Pedido
  • A Fera do Mar
  • Red: Crescer é uma Fera

  • MELHOR CURTA EM ANIMAÇÃO 
  • The Boy, The Mole, The Fox, and the Horse
  • The Flying Sailor
  • Ice Merchants
  • My Year of Dicks
  • An Ostrich Told Me the World is Fake, and I Think I Belive It

  • MELHOR ROTEIRO ADAPTADO 
  • Nada de Novo no Front
  • Glass Onion: Um Mistério Knives Out
  • Living
  • Top Gun: Maverick
  • Entre Mulheres

  • MELHOR ROTEIRO ORIGINAL 
  • Os Banshees de Inisherin
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Os Fabelmans
  • Tár
  • Triângulo da Tristeza

  • MELHOR DOCUMENTÁRIO 
  • All that Breathes
  • All the Beauty and the Bloodshed
  • Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft
  • A House made of Splinters
  • Navalny

  • MELHOR DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM 
  • The Elephant Whisperers
  • Hauloiut
  • How Do You Measure a Year?
  • Stranger at the Gate
  • The Martha Mitchell Effect

  • MELHOR CURTA-METRAGEM 
  • An Irish Goodbye
  • Ivalu
  • Le Pupille
  • Night Ride
  • The Red Suitcase

  • MELHOR DESENHO DE PRODUÇÃO 
  • Nada de Novo no Front
  • Avatar: O Caminho da Água
  • Babilônia
  • Elvis
  • Os Fabelmans

  • MELHOR FOTOGRAFIA 
  • Nada de Novo no Front
  • Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades
  • Elvis
  • Império da Luz
  • Tár

  • MELHOR FIGURINO 
  • Babilônia
  • Pantera Negra: Wakanda para Sempre
  • Elvis
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Sra. Harris Vai a Paris

  • MELHOR SOM 
  • Nada de Novo no Front
  • Avatar: O Caminho da Água
  • Batman
  • Elvis
  • Top Gun: Maverick

  • MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL 
  • Nada de Novo no Front
  • Babilônia
  • Os Banshees de Inisherin
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Os Fabelmans

  • MELHOR EDIÇÃO 
  • Os Banshees de Inisherin
  • Elvis
  • Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
  • Tár
  • Top Gun: Maverick

  • MELHOR MAQUIAGEM E CABELO 
  • Nada de Novo no Front
  • Batman
  • Pantera Negra: Wakanda para Sempre
  • Elvis
  • A Baleia

  • MELHOR EFEITOS VISUAIS 
  • Nada de Novo no Front
  • Avatar: O Caminho da Água
  • Batman
  • Pantera Negra: Wakanda para Sempre
  • Top Gun: Maverick

  • MELHOR CANÇÃO ORIGINAL 
  • Applause (Tell It Like a Woman)
  • Hold My Hand (Top Gun: Maverick)
  • Lift me Up (Pantera Negra: Wakanda para Sempre)
  • Naatu Naatu (RRR: Revolta, Rebelião, Revolução)
  • This is a Life (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados