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Cinema

Oscar 2023: Jimmy Kimmel será o apresentador da 95ª edição do evento

Cerimônia de entrega da cobiçada estatueta dourada será em 12 de março
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:59

Jimmy Kimmel na cerimônia do Emmy 2022
Jimmy Kimmel na cerimônia do Emmy 2022 Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou nesta segunda, 7, que Jimmy Kimmel será novamente o apresentador do Oscar, que chega à 95.ª edição em 2023. Cerimônia será realizada em 12 de março, direto do Dolby Theatre, com transmissão para mais de 200 países.
Comediante e apresentador de TV, que completará 55 anos no próximo domingo, 13, comandou as cerimônias da festa do cinema em 2017 e 2018. "Ser convidado para apresentar o Oscar pela terceira vez é uma grande honra ou uma armadilha. De qualquer forma, sou grato à Academia por me perguntar tão rapidamente depois que todos os bons disseram não", brincou Kimmel ao aceitar o convite, em um comunicado oficial.
Na edição de 2017, a festa do Oscar, também comandada por Jimmy Kimmel, foi marcada por um fato dos mais inusitados. Os atores Warren Beatty e Faye Dunaway anunciaram o vencedor errado após uma confusão com os envelopes: era Moonlight: sob a luz do luar e não La La Land: cantando estações.

ANO PASSADO

A cerimônia de 2022 foi marcada pela agressão ao humorista Chris Rock, que apresentou a cerimônia de premiação. Na noite da festa, o ator Will Smith invadiu o palco da cerimônia do Oscar no e deu um tapa no rosto de Rock, por ele ter feito uma piada sobre a sua mulher, Jada Pinkett Smith, um momento que viralizou e deixou o público atônito.
Ao apresentar o prêmio de melhor documentário com um breve número de comédia, Rock fez uma piada comparando o cabelo curto de Jada Pinkett Smith com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme de 1997 GI Jane. Jada, que também é atriz, sofre de alopecia, condição que provoca a queda de cabelo, e revelou publicamente seu diagnóstico em 2018.
Alguns minutos após o ato de agressão, Smith subiu novamente ao palco para receber o prêmio de Melhor Ator por seu papel como o pai das estrelas do tênis Venus e Serena Williams em King Richard: Criando Campeãs.

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