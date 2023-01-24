Veja como comprar sua fantasia e desfilar nas Escolas de Samba do Grupo A de Vitória

A menos de três semanas para a magia tomar conta do Sambão do Povo, as Escolas de Samba de Vitória seguem em ritmo acelerado de preparação. Agora que os ensaios técnicos estão começando, é importante que as agremiações também movimentem os brincantes para comporem suas alas.
Para te ajudar a decidir em qual escola desfilar, "HZ" separou as fantasias disponíveis nas Escolas de Samba dos Grupos de Acesso A, que desfilam na sexta (10), primeiro dia de Carnaval. Os figurinos disponíveis das agremiações do Grupo Especial, que desfila no sábado (11), podem ser conhecidos aqui.
GRUPO A, SEXTA (10)
IMPERATRIZ DO FORTE
- ENREDO: "Mas Será o Benedito?"
- FANTASIAS: Ao todo, 8 alas estão com fantasias disponíveis, com cada fantasia custa R$ 80
- CONTATO PARA COMPRA: (27) 99710-0183 ou nas redes sociais da escola @imperatrizdoforteoficial
IMPÉRIO DE FÁTIMA
- ENREDO: "Não dá mais pra segurar, explode coração"
- FANTASIAS: Quem comprou, comprou. Quem não comprou... não compra mais! As alas da escola estão esgotadas.
PEGA NO SAMBA
- ENREDO: "Era só mais um Cria"
- FANTASIAS: São 7 alas disponíveis e cada fantasia custa R$ 80. Comprando em um grupo com mais de 10 pessoas, o figurino sai por R$ 60 a unidade
- CONTATO PARA COMPRA: (27) 99727-1744 ou nas redes sociais da escola @peganosambaoficial
INDEPENDENTES DE SÃO TORQUATO
- ENREDO: "Madalena - muito mais que um bem-querer"
- FANTASIAS: Ao todo, 8 alas comerciais ainda estão disponíveis. Os preços vão de R$ 80 a R$ 120
- CONTATO PARA COMPRA: (27) 99860-7868 ou nas redes sociais da escola @saotorquatooficial
CHEGA MAIS
- ENREDO: "No alto do morro, no topo do mundo. Dai ao Quadro o que é da Arte"
- FANTASIAS: A agremiação ainda não ganhou nenhum título, será que vem aí? O fato é que, das 16 alas, apenas uma está disponível para venda. Os figurinos custam, em média, R$ 50
- CONTATO PARA COMPRA: (27) 99644-7928
MOCIDADE DA PRAIA
- ENREDO: "Meu canto e seus encantos, o mar, batucadas e flores, a Mocidade e todos os amores"
- FANTASIAS: Algumas alas já estão esgotadas e, para as que estão disponíveis, as fantasias custam R$ 80
- CONTATO PARA COMPRA: (27) 99971-6213
UNIDOS DE BARREIROS
- ENREDO: "Sou negro, sou raça, sou Brasil. Eis a história dos nossos ancestrais (os filhos de Afra!)"
- FANTASIAS: Das 13 alas, só restam duas com fantasias à venda! Cada traje sai por R$ 100
- CONTATO PARA COMPRA: (27) 99873-3657