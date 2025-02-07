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Gazeta na folia

Rafa Marquezini e Elton Ribeiro comandam juntos a transmissão dos desfiles no Sambão do Povo

Em 2025, TV Gazeta vai transmitir os dois dias de evento na passarela do samba. Apresentadora e repórter falam das expectativas para a maratona
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 17:21

Rafela Marquezini e Elton Ribeiro em ensaio fotográfico de carnaval
Rafela Marquezini e Elton Ribeiro em ensaio fotográfico de carnaval Crédito: divulgação
O clima de carnaval já tomou conta de Vitória, e a energia da folia traz grandes reencontros. Neste ano, o estúdio da TV Gazeta no Sambão do Povo será palco de um retorno especial: após um ano, a apresentadora do Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezini, reassume a transmissão, desta vez ao lado do repórter Elton Ribeiro, que estreia no comando da cobertura, nos dias 21 e 22 de fevereiro.
Esta será a primeira vez que a emissora transmitirá, no sinal aberto, a passagem das escolas do Grupo de Acesso pelo Sambão. Para Rafa, o retorno tem um significado especial. Depois de acompanhar tantos carnavais de perto, ela revive a experiência de liderar a cobertura pela segunda vez.
“Tenho certeza de que será incrível novamente, porque o Carnaval de Vitória está cada vez mais bonito, maior e mais profissional. As escolas de samba estão crescendo muito, e nós também. Pela primeira vez, nossa transmissão será dupla: sexta e sábado ao vivo na TV aberta. Nunca fizemos isso antes, então é um grande desafio”, comenta.
Além da emoção pelo retorno, Rafa destaca a importância de dar visibilidade ao trabalho das escolas e reforçar o compromisso da TV Gazeta com o público.
“Nosso papel é fazer o carnaval crescer. Quanto mais ele aparece na televisão, mais se fortalece. Transmitir a sexta-feira ao vivo é fundamental para ampliar essa visibilidade”, finaliza.
Enquanto isso, Elton Ribeiro compartilha suas expectativas para essa nova etapa. Depois de anos vivendo a folia na avenida como repórter, ele encara um novo desafio na transmissão.
“Fiquei surpreso, de verdade, porque era algo que eu não imaginava. Não que eu achasse impossível, mas não esperava que acontecesse tão rápido. Tenho apenas cinco anos de casa, ainda me sinto um ‘menino’ no tempo de experiência, e essa oportunidade me deixa muito lisonjeado e feliz”, revela.
Apesar da responsabilidade, Elton se sente seguro com a parceria ao lado da colega apresentadora. “Estou muito tranquilo com a Rafa. Já somos uma dupla que dá certo no Gazeta Meio Dia, e tenho certeza de que também funcionará na transmissão. Mas, claro, é muito estudo, estudo e estudo…”, encerra.
Com um time pronto, a cobertura deste ano promete acompanhar cada detalhe da festa, trazendo análises, bastidores e, claro, toda a energia do carnaval capixaba.

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