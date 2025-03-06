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Oscar 2025

Quanto custa a cerimônia do Oscar? Cada estatueta pode chegar a R$ 3.500

Festa luxuosa em Los Angeles requer investimento alto, mas traz retorno financeiro significativo para a Academia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Março de 2025 às 10:59

Conan O'Brien é o apresentador do Oscar 2025
Conan O'Brien é o apresentador do Oscar 2025 Crédito: ABC
Sai caro produzir uma cerimônia grande e luxuosa como a do Oscar, que no último domingo reuniu algumas das maiores estrelas do cinema americano no teatro Dolby, em Los Angeles. O valor para estender o tapete vermelho, confeccionar estatuetas e produzir o show gira em torno de US$ 57 milhões, cerca de R$ 340 milhões.
As informações são referentes à festa do ano passado e foram divulgadas pela revista especializada The Hollywood Reporter, que teve acesso ao balanço financeiro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
Calcular a que se destina esse valor, porém, requer uma matemática complexa. O uso do famoso teatro Dolby, por exemplo, é fruto de um acordo mantido com a Academia há anos e que envolve, para além de pagamentos, cessão de direitos de nome e imagem, entre outras coisas.
O diretor Walter Salles recebeu o Oscar por Melhor Filme Internacional
O diretor Walter Salles recebeu o Oscar por Melhor Filme Internacional Crédito: Reuters/Folhapress
Levantamentos feitos pelo jornal britânico The Guardian há oito anos, quando uma cerimônia ficava na casa dos US$ 44 milhões, estimavam que cada produtor da cerimônia recebia cerca de US$ 100 mil pelo trabalho. Já o anfitrião, Jimmy Kimmel, naquele ano, teria recebido US$ 15 mil.
Mais US$ 250 mil seriam destinados à segurança e US$ 24 mil ao tapete vermelho. Cálculos da época ainda apontavam para despesas de US$ 20 mil em chocolate e US$ 25 mil em carne, para o jantar que acontece após a cerimônia.
Parte significativa do orçamento vai para as estatuetas entregues aos vencedores. Elas são feitas em bronze e cobertas com ouro 24 quilates. Como o valor de metais preciosos flutua, seu preço de confecção também varia anualmente. A cada ano, são pelo menos 23 troféus distribuídos, já que são 23 as categorias da premiação -algumas têm mais de um premiado, porém, o que eleva o número.
A emissora americana CBS News estimou, em 2011, que o custo de produção era de cerca de US$ 400 cada. Em valores corrigidos pela inflação americana, a cifra chega a US$ 562, cerca de R$ 3.500. Seu valor de mercado, porém, é bem menor. Devido a cláusulas contratuais assinadas pelos vitoriosos, se eles decidem se desfazer da estatueta, devem oferecê-la primeiramente à Academia, que as compra por US$ 1, ou R$ 5,75.
Atriz Fernanda Torres usa vestido da nova coleção da Chanel; ‘Ainda Estou Aqui’ concorre a três categorias no Oscar
Atriz Fernanda Torres usa vestido da nova coleção da Chanel; ‘Ainda Estou Aqui’ concorre a três categorias no Oscar Crédito: REUTERS/Aude Guerrucci/Folhapress
Apesar da conta alta, o Oscar é um investimento. Os lucros da instituição no ano passado foram de cerca de US$ 146,6 milhões. Só os direitos de exibição da cerimônia, atualmente controlados pela emissora americana ABC, são de US$ 100 milhões anuais, acrescidos de uma porcentagem relacionada à venda de espaços publicitários.

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