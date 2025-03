Domingo

Onde assistir ao Oscar 2025 no ES? Bares e baladas exibem premiação

Com 'Ainda Estou Aqui' na disputa, casas apostam em transmissões com DJs, categorias especiais e adesivos escondidos valendo drinks

O Oscar 2025 está chegando! Neste ano, a premiação promete ser ainda mais especial para os capixabas. Com 'Ainda Estou Aqui', na categoria de Melhor Filme Internacional, os olhares estão voltados para a grande noite do cinema mundial. Para entrar no clima da festa, alguns bares e baladas do ES irão transmitir ao vivo a cerimônia, com música, promoções e interações com o público.>