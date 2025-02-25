Mia Khalifa demonstra apoio a Fernanda Torres no Oscar

Mia Khalifa se engajou na campanha brasileira para o Oscar. A ex-atriz pornô demonstrou apoio a Fernanda Torres e ao filme "Ainda Estou Aqui" nas redes sociais. A influenciadora definiu a produção como visceral e importante. "Fernanda, se você não ganhar o Oscar, é porque te roubaram."
"Os primeiros 30 minutos foram escritos e atuados de maneira perfeita", escreveu. "Mal posso esperar para ler o livro de Marcelo e aprender mais sobre esta família resiliente e sobre o período trágico na história do Brasil."
A postagem de Mia gerou discussão, e ela rebateu um internauta que disse que Demi Moore e Mikey Madison também merecem o prêmio. Na opinião da influenciadora, a representação de Eunice não pode ser posta lado a lado a das concorrentes.
"Se você acha que o papel de Anora é comparável ao papel de Eunice Paiva, você pode muito bem ir para o lado de Emilia Perez porque você não é uma pessoa séria."
"Anora" retrata a vida da dançarina e prostituta Ani após ela se casar com o filho de um oligarca russo. Os dois se casam rapidamente em Las Vegas, despertando a fúria da família do rapaz.
Nas redes, internautas se animaram e já pediram um CPF para Mia. "Muito feliz em viver no universo onde a Mia Khalifa defende com unhas e dentes a biografia da Eunice Paiva", escreveu um perfil.