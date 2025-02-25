Mia Khalifa demonstra apoio a Fernanda Torres no Oscar

Influenciadora Mia Khalifa Crédito: Instagram/@miakhalifa

Mia Khalifa se engajou na campanha brasileira para o Oscar. A ex-atriz pornô demonstrou apoio a Fernanda Torres e ao filme "Ainda Estou Aqui" nas redes sociais. A influenciadora definiu a produção como visceral e importante. "Fernanda, se você não ganhar o Oscar, é porque te roubaram."

"Os primeiros 30 minutos foram escritos e atuados de maneira perfeita", escreveu. "Mal posso esperar para ler o livro de Marcelo e aprender mais sobre esta família resiliente e sobre o período trágico na história do Brasil."

A postagem de Mia gerou discussão, e ela rebateu um internauta que disse que Demi Moore e Mikey Madison também merecem o prêmio. Na opinião da influenciadora, a representação de Eunice não pode ser posta lado a lado a das concorrentes.

"Se você acha que o papel de Anora é comparável ao papel de Eunice Paiva, você pode muito bem ir para o lado de Emilia Perez porque você não é uma pessoa séria."

saw I’m Still Here this weekend and I’ve been at a loss to describe such a visceral, important film. The first 30 minutes were PERFECTLY written and acted, Fernanda Torres if you don’t get that Oscar you will have been robbed. Rest in peace Rubens Paiva, and every political… — Mia K. (@miakhalifa) February 25, 2025

"Anora" retrata a vida da dançarina e prostituta Ani após ela se casar com o filho de um oligarca russo. Os dois se casam rapidamente em Las Vegas, despertando a fúria da família do rapaz.