Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fazendo campanha!

Mia Khalifa demonstra apoio a Fernanda Torres no Oscar

Ex-atriz pornô definiu a produção brasileira como visceral e importante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Fevereiro de 2025 às 13:49

Influenciadora Mia Khalifa
Influenciadora Mia Khalifa Crédito: Instagram/@miakhalifa
Mia Khalifa se engajou na campanha brasileira para o Oscar. A ex-atriz pornô demonstrou apoio a Fernanda Torres e ao filme "Ainda Estou Aqui" nas redes sociais. A influenciadora definiu a produção como visceral e importante. "Fernanda, se você não ganhar o Oscar, é porque te roubaram."
"Os primeiros 30 minutos foram escritos e atuados de maneira perfeita", escreveu. "Mal posso esperar para ler o livro de Marcelo e aprender mais sobre esta família resiliente e sobre o período trágico na história do Brasil."
A postagem de Mia gerou discussão, e ela rebateu um internauta que disse que Demi Moore e Mikey Madison também merecem o prêmio. Na opinião da influenciadora, a representação de Eunice não pode ser posta lado a lado a das concorrentes.
"Se você acha que o papel de Anora é comparável ao papel de Eunice Paiva, você pode muito bem ir para o lado de Emilia Perez porque você não é uma pessoa séria."
"Anora" retrata a vida da dançarina e prostituta Ani após ela se casar com o filho de um oligarca russo. Os dois se casam rapidamente em Las Vegas, despertando a fúria da família do rapaz.
Nas redes, internautas se animaram e já pediram um CPF para Mia. "Muito feliz em viver no universo onde a Mia Khalifa defende com unhas e dentes a biografia da Eunice Paiva", escreveu um perfil.

Veja Também

Selton Mello posta bastidores inéditos de 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' lideram enquete de previsões para Oscar

Conheça Renata Brandão, produtora capixaba de 'Ainda Estou Aqui'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Motociclista fica ferido após colidir com uma vaca em São Mateus
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival gratuito em Vitória
Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados