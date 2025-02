Numerologia

Oscar 2025: quem leva a estatueta de Melhor Atriz segundo a Numerologia?

Análise numerológica revela as energias pessoais de cada atriz indicada e quais as chances de cada uma ganhar o Oscar 2025

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 15:48

Fernanda Torres é indicada a Melhor Atriz no Oscar 2025 Crédito: Reprodução/"Ainda Estou Aqui"/Oscars

No dia 02 de março, a cerimônia do Oscar 2025 será como uma final de Copa do Mundo para o Brasil. Em campo, Fernanda Torres defenderá o título inédito de Melhor Atriz para o nosso país.>

A atriz concorre pela atuação em Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, no primeiro filme brasileiro indicado à principal categoria do Oscar, Melhor Filme, além de também concorrer em Melhor Filme Internacional.>

Por isso, cada olhar e respiração será de pura expectativa no grande dia: seria este o momento de Fernanda finalmente erguer a tão sonhada estatueta e coroar o cinema brasileiro?>

Entre os nomes que estarão na corrida com a nossa brasileira estão Demi Moore (A Substância), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora) e Karla Sofía Gascón, do filme campeão de indicações do Oscar 2025, Emília Pérez.>

A seguir, apresento minha análise numerológica para você entender de que forma as energias pessoais de cada indicada podem influenciar seus caminhos até o Oscar e quais as chances de cada uma.>

Quem deve levar o Oscar 2025

A disputa do Oscar 2025 promete ser acirrada – e a Numerologia comprova isso. Analisamos três mapas numerológicos e muitos números.>

Ao comparar os números entre esses mapas, principalmente do Ano Pessoal 2025 e Mês Pessoal que cada uma das indicadas ao Oscar vai viver em março (data da premiação) com os números de Desafios e Lições Existenciais, conseguimos entender o potencial de cada uma para levar a estatueta.>

Spoiler: as três indicadas com maior potencial, segundo a Numerologia, são: Karla, Cynthia e Fernanda. >

Entenda por que a seguir e, ao final, revelo a minha aposta para o Oscar 2025 de Melhor Atriz!>

As chances de cada atriz

Demi Moore (Ano 4, Mês 7)>

Demi Moore – A Substância>

Demi Moore Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

No filme A Substância, Demi Moore brilha, mas seus números não indicam uma forte probabilidade de sair com a estatueta. >

Ela vive um Ano Pessoal 4, ligado à consolidação de carreira e busca por solidez, mas em março estará em um Mês 7, que costuma ser menos favorável a grandes picos de reconhecimento público. Há, inclusive, um desafio importante relacionado ao 7 em seu mapa.>

Por outro lado, estar entre as indicadas já representa a validação de seu trabalho (uma das características do 4 é a credibilidade). Porém, do ponto de vista numerológico, não há sinais contundentes de que Demi vá concretizar a vitória nesta edição.>

Cynthia Erivo (Ano 9, Mês 3)>

Cynthia Erivo – Wicked>

Cynthia Erivo Crédito: REUTERS/David Dee Delgado/File Photo

Protagonista de Wicked, a talentosa Cynthia Erivo também surge com boas chances. Ela vive um Ano Pessoal 9, fase de conclusão de um ciclo, repleta de oportunidades de realização e fechamento com chave de ouro. >

Em março, entra em Mês Pessoal 3, número ligado à criatividade, comunicação e exposição midiática – tudo a ver com a indústria do entretenimento.>

Essa combinação (9 + 3) tende a favorecer conquistas artísticas e reconhecimento público. Não há grandes desafios numéricos que possam travar o potencial de vitória. >

Portanto, Cynthia chega ao Oscar 2025 embalada por uma energia que, sem dúvida, pode lhe trazer resultados bastante positivos.>

Karla Sofía Gascón (Ano 7, Mês 1)>

Karla Sofia Gascon Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez>

Indicada por Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón atravessa um Ano Pessoal 7. Em geral, o 7 não é um número que promova tanta visibilidade, pois costuma representar introspecção e estudos profundos. >

Contudo, em março ela estará em um Mês Pessoal 1, que traz renovação, impulso e abertura de novos caminhos.>

O desafio maior é que Karla também carrega o 7 em aspectos mais sensíveis do seu mapa, o que pode dificultar uma consagração em grande escala nesta fase. >

Ao mesmo tempo, ela tem a força do 11 como Lição Existencial, sugerindo flashes de genialidade e grandes reviravoltas. >

Há potencial, mas a energia do 7 tende a ser menos expansiva para conquistas de troféus que dependam de voto popular ou grande visibilidade midiática. >

Aliás, as polêmicas em que Karla Gascón se envolveu recentemente mostram bastante esse conflito. Mais do que a Numerologia, é a própria atriz seu maior obstáculo para vencer a estatueta.>

Mikey Madison (Mikaela) (Ano 1, Mês 4)>

Mikey Madison Crédito: REUTERS/Daniel Cole

Mikey Madison – Anora>

A protagonista de Anora, conhecida como Mikey Madison passa por um Ano Pessoal 1, excelente para inícios, conquistas e afirmação pessoal. >

Em março, ela estará em um Mês 4, que reforça credibilidade e possibilidade de realização concreta. Entretanto, Mikey carrega tanto o 1 quanto o 4 como desafios, o que pode trazer obstáculos e certa tensão na busca por resultados imediatos.>

O lado positivo é que a combinação 1+4 fortalece a competência e a determinação para vencer, mas não é a mais fluida na hora de atrair o triunfo de uma grande premiação.>

A tendência é que este momento sirva mais como base para solidificar o nome de Mikey na indústria do cinema do que propriamente garantir a estatueta agora.>

No entanto, vale lembrar que Mikey Madison saiu vencedora desta categoria no BAFTA 2025, conhecido como o Oscar britânico, que aconteceu dia 16 de fevereiro.>

Fernanda Torres (Ano 6, Mês 9)>

Fernanda Torres – Ainda Estou Aqui>

Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de atriz em filme de drama Crédito: Reuters / Reuters Cultura

A brasileira Fernanda Torres concorre pela atuação em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, filme que fez história ao receber três indicações.>

Do ponto de vista numerológico, Fernanda vive um Ano Pessoal 6 e estará em um Mês Pessoal 9 em março. >

O número 6 está muito associado a responsabilidades, alianças estratégicas e destaque artístico, enquanto o 9 potencializa reconhecimento, visibilidade e realização de grandes sonhos, especialmente no campo das artes. >

Além disso, Fernanda possui tanto o 6 quanto o 9 em aspectos-chave do seu Mapa Numerológico Natal (Desafios e Lições Existenciais), o que reforça e potencializa os significados dos números e, portanto, a realização de um grande sonho artístico – a cara de uma vitória no Oscar!>

Em outras palavras, Ano 6 + Mês 9 + Mapa Natal com 6 e 9 = alto potencial de premiação. Esta combinação numérica aponta para um momento de grande colheita, consagração profissional e reconhecimento internacional. >

Com a vitória recente no Globo de Ouro, tudo indica que Fernanda está em pleno ápice de sua visibilidade e prestígio.>

E o Oscar vai para…

Analisando com mais profundidade todos esses mapas de nascimento e do ano, Cynthia Erivo e Fernanda Torres demonstram ressonâncias numéricas mais fortes com aspectos de visibilidade e premiação.>

Ao cruzar todos os dados, minha aposta recai sobre Fernanda Torres. A sintonia entre seus números pessoais (6 e 9) e o momento que vive é muito intensa. A vitória no Globo de Ouro também mostra que as energias de premiação estão ao seu favor.>

Portanto, se eu tivesse que escolher hoje, diria que o Oscar 2025 de Melhor Atriz vai para Fernanda Torres, trazendo pela primeira vez a estatueta para o Brasil nessa categoria. >

Numerologicamente, todos os sinais apontam para isso!>

Yub MirandaUm dos principais numerólogos em atividade no Brasil. Especialista Personare desde 2008, assina todas as interpretações de Numerologia do portal, entre elas o Mapa Numerológico e o Mapa do [email protected]>

