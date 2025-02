Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/02/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

As energias estarão intensas, e odia será marcado por situaçõesinesperadas que trarão desafiose oportunidades. Sentimentosaflorados e mudanças na dinâmicados relacionamentos exigirãoatenção e equilíbrio. Entre desafiose boas oportunidades, seráessencial agir com inteligênciapara aproveitar o melhor destaquinta-feira. A seguir, confira asprevisões e entenda como os astrosinfluenciarão seu signo! >

Áries

Você irá se deparar com situaçõesque aflorarão desconfortos e o(a)conectarão com medos e doresprofundas. Será um dia desafiadore sujeito a imprevistos que o(a)deixarão tenso(a) e o(a) levarão aagir de maneira precipitada. Acolhaas emoções para ter mais clareza enão se deixe levar pelos impulsos. >

Touro

Gêmeos

Você dedicará atenção aos seus relacionamentos, na intenção de encontrar equilíbrio. Além disso, haverá a tendência a se afetar mais pelo outro. No entanto, será um dia tenso e sujeito a mudanças repentinas que poderão prejudicar as relações, gerando conflito e até mesmo rompimentos precipitados. Esteja atento(a). >

Câncer

Nesta quinta-feira, você estará mais envolvido(a) com as atividades da sua rotina, dedicando atenção aos seus afazeres e cuidando para poder se sentir nutrido(a) por eles. Apesar disso, será um dia sujeito a imprevistos que poderão afetar a saúde e a produtividade. Prepare-se para eles e use a criatividade para lidar com o que vier. >

Leão

Após alguns dias de dedicação às demandas familiares, será o momento de cuidar de você e do que nutre o amor-próprio e a autoestima. Apesar disso, ainda poderá se deparar com imprevistos que o(a) levarão a agir de maneira rebelde. Portanto, se atente. >

Virgem

Você dedicará atenção aos assuntosdo lar e dos familiares , buscandodesacelerar e se recolher. Apesardisso, será um dia tenso e sujeito amudanças repentinas que poderãoatrapalhar os seus planos e gerarmais movimento do que gostaria.Acolha as emoções e acalme osânimos para evitar conflitos. >

Libra

Nesta quinta-feira, você buscaránovidades e qualquer atividadefora da rotina chamará sua atenção.A tendência será de um diamovimentado, em que a vontadede ampliar a rede de contatos,conhecendo novas pessoas e lugares,estará em alta. No entanto, poderáse deparar com imprevistos e sentira mente bastante agitada. >

Escorpião

Sagitário

Você estará com mais energia e entusiasmo para dar andamento aos projetos pessoais e cuidar do bem-estar e da autoestima. Será um dia movimentado em que possivelmente surgirão novas oportunidades. Aproveite-as com consciência, mas cuidado com os excessos, que poderão sobrecarregá-lo(a) e fazer com que perca o foco. >