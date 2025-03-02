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Ainda Estou Aqui

São Paulo tem visita guiada ao túmulo de Eunice Paiva neste domingo de Oscar

Enquanto Hollywood celebra o cinema, evento no Cemitério Araçá destaca memória e resistência durante a ditadura
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2025 às 20:03

Fernanda Torres visitou túmulo de Eunice Paiva em novembro de 2024
Fernanda Torres visitou túmulo de Eunice Paiva em novembro de 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@oficialfernandatorres
Neste domingo, 2, enquanto Hollywood celebra o Oscar, o Cemitério Araçá, em São Paulo, recebe uma edição especial do projeto "Araçá e Suas Vozes". A atividade propõe uma visita mediada ao túmulo de Eunice Paiva, destacando sua trajetória e o impacto da ditadura militar no Brasil.
Marcado para as 10h, a proposta retrata o passado e a cultura da cidade por meio de personalidades sepultadas no local. A homenagem ocorre no mesmo dia em que o filme Ainda Estou Aqui concorre a três estatuetas na premiação. O longa retrata a história de Eunice (Fernanda Torres) e sua família durante o regime militar.
Eunice Paiva, casada com o ex-deputado Rubens Paiva - morto pelo regime em 1971 -, tornou-se um símbolo da resistência contra a repressão. Além de enfrentar a perseguição política, destacou-se como advogada na defesa dos direitos indígenas, construindo um legado que segue relevante até os dias de hoje.

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