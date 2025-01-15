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Literatura

Projeto seleciona textos de autores de Colatina para livro literário

Idealizado pela Editora Cousa, o projeto seleciona até 60 textos de moradores da cidade com objetivo de estimular a leitura e a escrita, além de celebrar a cultura local
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 05:00

Projeto seleciona textos de autores de Colatina para publicação em livro literário
Projeto seleciona textos de autores de Colatina para publicação em livro literário Crédito: Heitor Righetti / Divulgação
Autores de Colatina têm a oportunidade de participar da antologia “Poetas do Rio Doce”, que reunirá até 60 textos de poesia e prosa. O projeto foi idealizado pela Editora Cousa, conhecida por sua atuação no cenário da literatura independente, e busca valorizar a produção local. As inscrições foram prorrogadas até o dia 16 de fevereiro e podem ser feitas de forma online por meio do formulário disponível
A seleção dos textos será feita por uma curadoria especializada, considerando a qualidade e a originalidade das obras inscritas. O lançamento do livro ocorrerá em Colatina, em evento com data e local a serem definidos.
O projeto faz parte de uma série de ações realizadas pela Editora Cousa para incentivar a leitura e a escrita. Em 2024, a editora promoveu oficinas de escrita poética e de prosa para jovens colatinenses, como estratégia de formação cultural e estímulo à criatividade.
Com o apoio da Fundação Renova, Prefeitura Municipal de Colatina, Centro de Referência das Juventudes de Colatina e Governo do Estado, a iniciativa busca fortalecer a cena literária local, dar visibilidade a novos autores e fomentar o acesso à literatura na região.
Idealizado pela Editora Cousa, o projeto seleciona até 60 textos de moradores de Colatina
Idealizado pela Editora Cousa, projeto seleciona até 60 textos de moradores de Colatina Crédito: Heitor Righetti / Divulgação

Sobre a Editora Cousa

Criada há mais de 15 anos, a Editora Cousa possui um catálogo que prioriza escritores capixabas, destacando-se por projetos inovadores como a Caravana Combiousa, uma biblioteca itinerante que leva livros e atividades culturais a diversas localidades. A antologia “Poetas do Rio Doce” reflete o compromisso da editora com a valorização da cultura regional e a democratização do acesso à literatura.
Interessados em participar devem residir em Colatina e seguir os critérios definidos no edital de chamamento. A participação é gratuita, e o projeto é uma oportunidade para novos autores divulgarem seus trabalhos e conectarem-se com o público leitor.

Serviço

  • O quê: Inscrições para a antologia literária “Poetas do Rio Doce”
  • Quem pode participar: Moradores de Colatina (ES) que escrevam poesia ou prosa
  • Prazo: Até 16 de fevereiro de 2025
  • Como participar: Inscrições gratuitas pelo formulário online
  • Informações adicionais: Seleção feita por curadoria especializada; lançamento do livro será realizado em Colatina, com data e local a serem definidos.

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