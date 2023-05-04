Projeto oferece cursos gratuitos para comunidades de Vitória e Serra

Curso de Técnicas Teatrais também está nas opções Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o projeto "Arte Cultura para Todos". São quatro oficinas, divididas entre arte cênicas, literatura e artesanato, oferecidas pela produtora teatral WB Produções. Entre elas: uma de Figurino, uma de Contação de Histórias; uma de Casaca; e outra de Técnica Teatral.

As aulas serão realizadas em Vitória e Serra e voltadas a comunidades com vulnerabilidade social. No total, serão atendidos ao todo 165 pessoas, incluindo vagas para pessoas com deficiência visual e/ou auditiva.

As inscrições são gratuitas e feitas pela internet até a próxima segunda-feira (8). Segundo a WB, o material completo da oficina é oferecido pelo projeto, além de lanche para todos os participantes.

"Cada oficina que idealizamos constitui a nossa contribuição para a comunidade. Estamos felizes por oferecer laboratórios de qualidade conceitual e técnica com tamanha relevância cultural”, diz Bruna Dornella, uma das sócias da produtora.

As oficinas têm duração de quatro meses. Confira abaixo mais detalhes:

Oficina 1 – Figurino

Público-alvo: Jovens e adultos (+16 anos)



Jovens e adultos (+16 anos) Vagas: 50



50 Tempo de curso: 64 horas (4 horas semanais)



64 horas (4 horas semanais) Local: CRJ Novo Horizonte, Serra



CRJ Novo Horizonte, Serra Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ



Oficina 2 - Contação de História

Público-alvo: Professores e bibliotecários da rede pública de Vitória



Professores e bibliotecários da rede pública de Vitória Vagas: 25



25 Tempo de curso: 16 horas (4 horas semanais)



16 horas (4 horas semanais) Local: EMEF Suzete Cuendet. Rua Otto Ramos, Nº 69, Maruípe, da Prefeitura Municipal de Vitória



EMEF Suzete Cuendet. Rua Otto Ramos, Nº 69, Maruípe, da Prefeitura Municipal de Vitória Inscrição gratuita pela internet (clique aqui)



Oficina 3 – Casaca

Público-alvo: +18 anos



+18 anos Vagas: 50



Tempo de curso: 16 horas (4 horas semanais)



16 horas (4 horas semanais) Local: CRJ Novo Horizonte, Serra



CRJ Novo Horizonte, Serra Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ



Oficina 4 – Oficina de Técnica Teatral

Público-alvo: +18 anos



+18 anos Vagas: 40



Tempo de curso: 64 horas (4 horas semanais)



64 horas (4 horas semanais) Local: CRJ Novo Horizonte, Serra



CRJ Novo Horizonte, Serra Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ

