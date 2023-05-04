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Cultura

Projeto oferece cursos gratuitos para comunidades de Vitória e Serra

São cursos de figurino, contação de história, casaca e técnicas de teatro. Selecionados ganharão material e lanche durante as aulas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Maio de 2023 às 10:43

Curso de Técnicas Teatrais
Curso de Técnicas Teatrais também está nas opções Crédito: Shutterstock
Estão abertas as inscrições para o projeto "Arte Cultura para Todos". São quatro oficinas, divididas entre arte cênicas, literatura e artesanato, oferecidas pela produtora teatral WB Produções. Entre elas: uma de Figurino, uma de Contação de Histórias; uma de Casaca; e outra de Técnica Teatral.
As aulas serão realizadas em Vitória e Serra e voltadas a comunidades com vulnerabilidade social. No total, serão atendidos ao todo 165 pessoas, incluindo vagas para pessoas com deficiência visual e/ou auditiva.
As inscrições são gratuitas e feitas pela internet até a próxima segunda-feira (8). Segundo a WB, o material completo da oficina é oferecido pelo projeto, além de lanche para todos os participantes.
"Cada oficina que idealizamos constitui a nossa contribuição para a comunidade. Estamos felizes por oferecer laboratórios de qualidade conceitual e técnica com tamanha relevância cultural”, diz Bruna Dornella, uma das sócias da produtora.
As oficinas têm duração de quatro meses. Confira abaixo mais detalhes:
  • Oficina 1 – Figurino
  • Público-alvo: Jovens e adultos (+16 anos)
  • Vagas: 50
  • Tempo de curso: 64 horas (4 horas semanais)
  • Local: CRJ Novo Horizonte, Serra
  • Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ
  • Oficina 2 - Contação de História
  • Público-alvo: Professores e bibliotecários da rede pública de Vitória
  • Vagas: 25
  • Tempo de curso: 16 horas (4 horas semanais)
  • Local: EMEF Suzete Cuendet. Rua Otto Ramos, Nº 69, Maruípe, da Prefeitura Municipal de Vitória
  • Inscrição gratuita pela internet (clique aqui)
  • Oficina 3 – Casaca
  • Público-alvo: +18 anos
  • Vagas: 50
  • Tempo de curso: 16 horas (4 horas semanais)
  • Local: CRJ Novo Horizonte, Serra
  • Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ
  • Oficina 4 – Oficina de Técnica Teatral
  • Público-alvo: +18 anos
  • Vagas: 40
  • Tempo de curso: 64 horas (4 horas semanais)
  • Local: CRJ Novo Horizonte, Serra
  • Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ

Correção

04/05/2023 - 12:53
O texto dizia que as aulas seriam em Vitória e Vila Velha, porém o correto é que elas serão realizadas em Vitória e Serra. A matéria foi corrigida

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