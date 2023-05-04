Projeto oferece cursos gratuitos para comunidades de Vitória e Serra

Estão abertas as inscrições para o projeto "Arte Cultura para Todos". São quatro oficinas, divididas entre arte cênicas, literatura e artesanato, oferecidas pela produtora teatral WB Produções. Entre elas: uma de Figurino, uma de Contação de Histórias; uma de Casaca; e outra de Técnica Teatral.
As aulas serão realizadas em Vitória e Serra e voltadas a comunidades com vulnerabilidade social. No total, serão atendidos ao todo 165 pessoas, incluindo vagas para pessoas com deficiência visual e/ou auditiva.
As inscrições são gratuitas e feitas pela internet até a próxima segunda-feira (8). Segundo a WB, o material completo da oficina é oferecido pelo projeto, além de lanche para todos os participantes.
"Cada oficina que idealizamos constitui a nossa contribuição para a comunidade. Estamos felizes por oferecer laboratórios de qualidade conceitual e técnica com tamanha relevância cultural”, diz Bruna Dornella, uma das sócias da produtora.
As oficinas têm duração de quatro meses. Confira abaixo mais detalhes:
- Oficina 1 – Figurino
- Público-alvo: Jovens e adultos (+16 anos)
- Vagas: 50
- Tempo de curso: 64 horas (4 horas semanais)
- Local: CRJ Novo Horizonte, Serra
- Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ
- Oficina 2 - Contação de História
- Público-alvo: Professores e bibliotecários da rede pública de Vitória
- Vagas: 25
- Tempo de curso: 16 horas (4 horas semanais)
- Local: EMEF Suzete Cuendet. Rua Otto Ramos, Nº 69, Maruípe, da Prefeitura Municipal de Vitória
- Inscrição gratuita pela internet (clique aqui)
- Oficina 3 – Casaca
- Público-alvo: +18 anos
- Vagas: 50
- Tempo de curso: 16 horas (4 horas semanais)
- Local: CRJ Novo Horizonte, Serra
- Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ
- Oficina 4 – Oficina de Técnica Teatral
- Público-alvo: +18 anos
- Vagas: 40
- Tempo de curso: 64 horas (4 horas semanais)
- Local: CRJ Novo Horizonte, Serra
- Inscrição gratuita pela internet (clique aqui) ou direto no CRJ
Correção
04/05/2023 - 12:53
O texto dizia que as aulas seriam em Vitória e Vila Velha, porém o correto é que elas serão realizadas em Vitória e Serra. A matéria foi corrigida