Cinema movido a energia solar chega ao Espírito Santo

Com programação para toda a família, CineSolarzinho chega à Grande Vitória nesta quarta (3) Crédito: Pedro Cerqueira

Já pode separar a pipoca porque uma nova experiência que busca facilitar o acesso à cultura está circulando em terras capixabas! O CineSolarzinho, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar, chega a três municípios da Grande Vitória e oferece sessões gratuitas de curtas infantojuvenis e oficinas de educação ambiental e linguagem audiovisual.

A programação se inicia nesta quarta (3), na Serra, passa por Cariacica na quinta (4) e finaliza em Vila Velha na sexta (5). Em cada cidade, serão exibidas duas sessões de curtas que abordam temáticas como ancestralidade, empoderamento feminino e igualdade de gênero.

Nos locais em que o furgão do CineSolarzinho parar, serão oferecidas 110 cadeiras e banquetas, além de pipoca para todos os presentes. A estação móvel também estará aberta à visitação. Com infográficos, iluminação e decoração especial, o veículo promete mostrar, de maneira descontraída e divertida, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

Estação móvel do CineSolar mistura arte, tecnologia e ciências Crédito: Danilo Ramos

Além das sessões, as comunidades de Cariacica e Vila Velha também poderão participar da oficina "Oficinema Solar", que busca integrar crianças e jovens a temas como arte, tecnologia e sustentabilidade. O encontro será online e tem como objetivo sensibilizar e possibilitar a expressão dos participantes através da linguagem audiovisual, com a utilização de elementos básicos como fotografia, enquadramento e roteiro.

Em Cariacica, a oficina será com os alunos da EMEF Manoel Paschoal de Oliveira, na terça-feira (02/05), às 8h. Em Vila Velha será com os alunos da UMEF Graciano Neves, na quarta-feira (03/05), às 14h.

Por meio da educação ambiental, os participantes são incentivados a levantar os problemas locais e conversar sobre ações sustentáveis, construindo coletivamente a história e a roteirização do filme. Todas as ações são gravadas, um curta é produzido, editado pela equipe do CineSolar e tem sua estreia durante a sessão de cinema para a comunidade local, ficando disponível também no canal do Youtube

“As oficinas complementam as atividades do cinema ao ar livre. Nos encontros tratamos o tema da sustentabilidade e energias renováveis mais aprofundado, instigando as crianças e os jovens a fazerem uma reflexão sobre a sua comunidade, a partir das discussões locais e tendo como referência as grandes soluções globais. Além disso, incentivamos o empoderamento desses participantes, que ficam à frente da câmera, protagonizando o curta que será projetado na tela do CineSolar para todos”, diz Cynthia Alario, coordenadora e idealizadora do CineSolar.

O CINESOLARZINHO

O CineSolarzinho - versão infantil do CineSolar -, que em 2023 completa 10 anos, transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 1870 sessões (com exibição de 180 filmes) e 576 oficinas para 284 mil pessoas de quase 600 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal.

O projeto já percorreu mais de 250 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

“Viajando pelo Brasil presenciei o quanto nosso território é diverso e, infelizmente, desigual. Há uma escassez de equipamentos culturais e de acesso às energias renováveis. Por isso, o nosso papel sempre foi de atuar com encantamento e alegria, por meio de ações culturais e ambientais, na sensibilização e conscientização das pessoas, além de aproximá-las das novas tecnologias e das produções cinematográficas nacionais”, diz Cynthia Alario.

PROGRAMAÇÃO

SERRA

QUANDO: Quarta-feira (3/05)

Quarta-feira (3/05) HORÁRIO: 18h30 - Curta ODS 5: Empoderamento Feminino e Igualdade de Gênero | 19h30 - Curta Ancestralidade

18h30 - Curta ODS 5: Empoderamento Feminino e Igualdade de Gênero | 19h30 - Curta Ancestralidade ONDE: Pracinha do Mirante - Rua Benedito Soares, s/n - Conjunto Carapina 1 - Serra/ES (Em caso de chuva: Centro Comunitário Castro Alves - Rua C3, 340 - Conjunto Carapina 1)

Pracinha do Mirante - Rua Benedito Soares, s/n - Conjunto Carapina 1 - Serra/ES ENTRADA: Gratuita

CARIACICA

QUANDO: Quinta-feira (4/05)

Quinta-feira (4/05) HORÁRIO: 18h30 - Curta ODS 5: Empoderamento Feminino e Igualdade de Gênero | 19h30 - Curta Ancestralidade

18h30 - Curta ODS 5: Empoderamento Feminino e Igualdade de Gênero | 19h30 - Curta Ancestralidade ONDE: Quadra da EMEF Manoel Paschoal de Oliveira - Avenida Nova Canaã, 289 - Nova Canaã - Cariacica/ES

Quadra da EMEF Manoel Paschoal de Oliveira - Avenida Nova Canaã, 289 - Nova Canaã - Cariacica/ES ENTRADA: Gratuita