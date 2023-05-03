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Crias.Lab oferece oficina de videoclipes no ES com bolsas de R$ 300

Serão selecionados 20 jovens para participar do projeto, que vai produzir o clipe de Beth MC. Inscrições vão até o dia 8 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 13:43

Clipe de MC Akilla foi gravado na primeira edição do Lab.Clipe
Clipe de MC Akilla foi gravado na primeira edição do Lab.Clipe Crédito: Divulgação/Crias.Lab
Se você mora na Grande Vitória e é interessado na produção de videoclipes, pode aproveitar uma oportunidade de aprender e ainda faturar. O Crias.Lab abriu inscrições para a 2ª edição da oficina de clipes.
Os interessados têm até a próxima segunda-feira (8) para se inscrever no site do Crias.Lab. Serão selecionados 20 jovens que receberão uma bolsa de R$ 300. A seleção priorizará moradores de bairros da Região Metropolitana de Vitória abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico.
A oficina será realizada ainda neste mês, no Fonte Hub, da Rede Gazeta, em Vitória. Os participantes selecionados serão os responsáveis por produzir um videoclipe de Beth MC, que será exibido durante a mostra do festival Crias.Lab, entre os dias 13 e 16 de julho de 2023.

A OFICINA

Os alunos serão acompanhados por uma mentoria especializada, que irá orientar e apresentar técnicas relativas ao processo de produção do videoclipe, bem como módulos que contemplam a criação de roteiro, produção, direção e edição no audiovisual.
Também serão realizados cursos em parceria com a co.liga, escola live no campo da economia criativa. Os participantes ainda farão dois cursos de Audiovisual da plataforma para completar a capacitação.
Aqueles que participarem e concluírem o Lab.Clipe serão embaixadores da co.liga no Espírito Santo, uma ação não remunerada para produção de comunicação em rede sobre a plataforma com interlocução direta com a equipe do programa, com possibilidade de oportunidades futuras.
“O objetivo do Crias.Lab é reforçar e ampliar a potência de comunicação dos jovens, ecoadas pelas novas mídias. Queremos reforçar esse protagonismo com capacitações por meio dos laboratórios audiovisuais, painéis e bate-papos com profissionais do audiovisual e comunicação digital”, destaca Sullivan Silva, diretor criativo da Puri Produções.

SERVIÇO

  • LAB.CLIPE
  • Inscrições e regulamento: criaslab.com
  • Prazo: até segunda (08 de maio)
  • Vagas: Ao todo serão 20 (vinte) vagas destinadas para a oficina do Lab.Clipe
  • Bolsa: de R$ 300,00 para cada participante
  • Data e local de realização: 23 a 29 de maio no Fonte Hub, o hub de inovação da Rede Gazeta, em Vitória
  • Público: Jovens de 18 a 35 anos que sejam preferencialmente moradores de bairros da Região Metropolitana de Vitória abrangidos pelo Programa Estado Presente ou inscritos no CADÚnico.

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