Projeto oferece 168 vagas gratuitas para aulas de música em Vitória Crédito: Instituto Cultura Viva / Divulgação

Crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro, em Vitória, terão a oportunidade de aprender gratuitamente a tocar instrumentos de música clássica e participar da formação de uma orquestra local. O projeto Oficinas de Formação em Música Clássica – São Pedro 2025 abre 168 vagas gratuitas para moradores da região, com idades entre 6 e 16 anos, que estejam matriculados em escola pública ou sejam bolsistas integrais na rede privada.

Segundo o maestro e coordenador do projeto, Eduardo Lucas, a Tonobooks Produções e o Instituto Cultura Viva vêm realizando atividades de formação nos últimos anos, para crianças e jovens de diversas comunidades. Ao longo dos seus três anos de atuação, mais de 400 crianças já foram atendidas nas atividades. Porém, essa é a primeira edição do "Oficinas de Formação em Música Clássica", e a ideia surgiu da vivência em comunidades periféricas e da própria experiência pessoal.

Maestro Eduardo Lucas realiza atividades de formação nos últimos anos, para crianças e jovens de diversas comunidades Crédito: Bruno Leão / divulgação

"O 'Oficinas de Formação em Música Clássica' surge da necessidade em levar oportunidade de acesso à cultura para crianças e jovens de áreas de vulnerabilidade, que muitas vezes são carentes em atividades. Muitas dessas crianças e adolescentes se tornarão futuros músicos, mas, sem dúvida, melhores cidadãos”, diz o maestro.

Eduardo Lucas, contou que se interessou pela música justamente por ter participado de um projeto parecido com esse. "Participar de uma oficina como essa é de extrema importância para crianças e adolescentes de área de periferia. Estar na periferia carrega uma potência enorme. Eu mesmo comecei a minha carreira em um projeto social e tive a minha vida transformada com aulas de música”.

Uma orquestra nascida na periferia

Projeto oferece aulas de violino e outros instrumentos Crédito: Instituto Cultura Viva / Divulgação

O objetivo é ambicioso e inspirador: formar uma Orquestra de Cordas, uma Banda Sinfônica e um Coro Infantojuvenil com os jovens selecionados. Além das aulas práticas, os participantes terão contato com teoria musical, corais e atividades coletivas que estimulam o senso de pertencimento, disciplina e colaboração.

Os instrumentos oferecidos nas oficinas incluem:

Violino (36 vagas)

Trompete (20 vagas)

Trombone (20 vagas)

Saxofone (14 vagas)

Flauta Transversal (14 vagas)

Clarinete (12 vagas)

Percussão (8 vagas)

Violoncelo (8 vagas)

Viola (10 vagas)

Contrabaixo (4 vagas)

Tuba (2 vagas)

Musicalização infantil (20 vagas)

As inscrições acontecem entre até o dia 21 de abril de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Cultura Viva (www.institutoculturaviva.com). As aulas serão realizadas na sede do Instituto, no bairro Conquista, e os alunos não precisam ter experiência anterior nem possuir instrumento — todo o material necessário será fornecido pelo projeto.

SERVIÇO – Oficinas de Formação em Música Clássica