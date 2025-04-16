Projeto oferece 168 vagas gratuitas para aulas de música em Vitória

Crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro, em Vitória, terão a oportunidade de aprender gratuitamente a tocar instrumentos de música clássica e participar da formação de uma orquestra local. O projeto Oficinas de Formação em Música Clássica – São Pedro 2025 abre 168 vagas gratuitas para moradores da região, com idades entre 6 e 16 anos, que estejam matriculados em escola pública ou sejam bolsistas integrais na rede privada.
Segundo o maestro e coordenador do projeto, Eduardo Lucas, a Tonobooks Produções e o Instituto Cultura Viva vêm realizando atividades de formação nos últimos anos, para crianças e jovens de diversas comunidades. Ao longo dos seus três anos de atuação, mais de 400 crianças já foram atendidas nas atividades. Porém, essa é a primeira edição do "Oficinas de Formação em Música Clássica", e a ideia surgiu da vivência em comunidades periféricas e da própria experiência pessoal.
"O 'Oficinas de Formação em Música Clássica' surge da necessidade em levar oportunidade de acesso à cultura para crianças e jovens de áreas de vulnerabilidade, que muitas vezes são carentes em atividades. Muitas dessas crianças e adolescentes se tornarão futuros músicos, mas, sem dúvida, melhores cidadãos”, diz o maestro.
Eduardo Lucas, contou que se interessou pela música justamente por ter participado de um projeto parecido com esse. "Participar de uma oficina como essa é de extrema importância para crianças e adolescentes de área de periferia. Estar na periferia carrega uma potência enorme. Eu mesmo comecei a minha carreira em um projeto social e tive a minha vida transformada com aulas de música”.
Uma orquestra nascida na periferia
O objetivo é ambicioso e inspirador: formar uma Orquestra de Cordas, uma Banda Sinfônica e um Coro Infantojuvenil com os jovens selecionados. Além das aulas práticas, os participantes terão contato com teoria musical, corais e atividades coletivas que estimulam o senso de pertencimento, disciplina e colaboração.
Os instrumentos oferecidos nas oficinas incluem:
- Violino (36 vagas)
- Trompete (20 vagas)
- Trombone (20 vagas)
- Saxofone (14 vagas)
- Flauta Transversal (14 vagas)
- Clarinete (12 vagas)
- Percussão (8 vagas)
- Violoncelo (8 vagas)
- Viola (10 vagas)
- Contrabaixo (4 vagas)
- Tuba (2 vagas)
- Musicalização infantil (20 vagas)
As inscrições acontecem entre até o dia 21 de abril de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Cultura Viva (www.institutoculturaviva.com). As aulas serão realizadas na sede do Instituto, no bairro Conquista, e os alunos não precisam ter experiência anterior nem possuir instrumento — todo o material necessário será fornecido pelo projeto.
SERVIÇO – Oficinas de Formação em Música Clássica
- Inscrições: de 14 a 21 de abril de 2025
- Onde se inscrever: www.institutoculturaviva.com
- Público-alvo: crianças e adolescentes de 6 a 16 anos
- Requisitos: Morar na região da Grande São Pedro, em Vitória (ES); Estar matriculado em escola pública ou ser bolsista integral em escola particular
- Aulas gratuitas: na sede do Instituto Cultura Viva, no bairro Conquista