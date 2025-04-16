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Música

Projeto oferece 168 vagas gratuitas para aulas de música em Vitória

Alunos terão aulas teóricas e práticas, acesso a instrumentos e formação em grupo, com foco em cidadania, arte e pertencimento na Grande São Pedro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 09:00

Projeto oferece 168 vagas gratuitas para aulas de música em Vitória
Projeto oferece 168 vagas gratuitas para aulas de música em Vitória Crédito: Instituto Cultura Viva / Divulgação
Crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro, em Vitória, terão a oportunidade de aprender gratuitamente a tocar instrumentos de música clássica e participar da formação de uma orquestra local. O projeto Oficinas de Formação em Música Clássica – São Pedro 2025 abre 168 vagas gratuitas para moradores da região, com idades entre 6 e 16 anos, que estejam matriculados em escola pública ou sejam bolsistas integrais na rede privada.
Segundo o maestro e coordenador do projeto, Eduardo Lucas, a Tonobooks Produções e o Instituto Cultura Viva vêm realizando atividades de formação nos últimos anos, para crianças e jovens de diversas comunidades. Ao longo dos seus três anos de atuação, mais de 400 crianças já foram atendidas nas atividades. Porém, essa é a primeira edição do "Oficinas de Formação em Música Clássica", e a ideia surgiu da vivência em comunidades periféricas e da própria experiência pessoal.
Maestro Eduardo Lucas
Maestro Eduardo Lucas realiza atividades de formação nos últimos anos, para crianças e jovens de diversas comunidades Crédito: Bruno Leão / divulgação
"O 'Oficinas de Formação em Música Clássica' surge da necessidade em levar oportunidade de acesso à cultura para crianças e jovens de áreas de vulnerabilidade, que muitas vezes são carentes em atividades. Muitas dessas crianças e adolescentes se tornarão futuros músicos, mas, sem dúvida, melhores cidadãos”, diz o maestro.
Eduardo Lucas, contou que se interessou pela música justamente por ter participado de um projeto parecido com esse. "Participar de uma oficina como essa é de extrema importância para crianças e adolescentes de área de periferia. Estar na periferia carrega uma potência enorme. Eu mesmo comecei a minha carreira em um projeto social e tive a minha vida transformada com aulas de música”. 

Uma orquestra nascida na periferia

Projeto oferece aulas de violino e outros instrumentos
Projeto oferece aulas de violino e outros instrumentos Crédito: Instituto Cultura Viva / Divulgação
O objetivo é ambicioso e inspirador: formar uma Orquestra de Cordas, uma Banda Sinfônica e um Coro Infantojuvenil com os jovens selecionados. Além das aulas práticas, os participantes terão contato com teoria musical, corais e atividades coletivas que estimulam o senso de pertencimento, disciplina e colaboração.
Os instrumentos oferecidos nas oficinas incluem:
  • Violino (36 vagas)
  • Trompete (20 vagas)
  • Trombone (20 vagas)
  • Saxofone (14 vagas)
  • Flauta Transversal (14 vagas)
  • Clarinete (12 vagas)
  • Percussão (8 vagas)
  • Violoncelo (8 vagas)
  • Viola (10 vagas)
  • Contrabaixo (4 vagas)
  • Tuba (2 vagas)
  • Musicalização infantil (20 vagas)
As inscrições acontecem entre até o dia 21 de abril de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Cultura Viva (www.institutoculturaviva.com). As aulas serão realizadas na sede do Instituto, no bairro Conquista, e os alunos não precisam ter experiência anterior nem possuir instrumento — todo o material necessário será fornecido pelo projeto.

SERVIÇO – Oficinas de Formação em Música Clássica 

  • Inscrições: de 14 a 21 de abril de 2025
  • Onde se inscrever: www.institutoculturaviva.com
  • Público-alvo: crianças e adolescentes de 6 a 16 anos
  • Requisitos: Morar na região da Grande São Pedro, em Vitória (ES); Estar matriculado em escola pública ou ser bolsista integral em escola particular
  • Aulas gratuitas: na sede do Instituto Cultura Viva, no bairro Conquista

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