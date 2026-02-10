Oportunidade

Projeto de ensino musical gratuito abre 100 vagas na Grande Vitória

Vagas estão abertas para crianças, adolescentes e jovens de 7 a 22 anos, que podem se inscrever até dia 19 de fevereiro

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 08:00

Oportunidade de ensino musical gratuito engloba nascidos entre 2004 e 2019 Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

Oportunidade à vista para jovens que tenham interesse em estudar música na Grande Vitória. E o melhor: gratuitamente. São 100 vagas no Projeto Vale Música Espírito Santo, que acontece no polo de ensino da Estação Conhecimento Serra, em Cidade Continental, na Serra.

Para se inscrever, é necessário ser morador da Grande Vitória, ter entre 7 e 22 anos e estudar na rede pública de ensino ou com bolsa integral em instituições de ensino particulares.

Até os 17 anos, o candidato não precisa ter qualquer experiência musical. Já a partir dos 18 anos, é exigido conhecimento prévio no instrumento requisitado na inscrição. Estão disponíveis vagas para violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trombone, eufônio, tuba, percussão/bateria, piano/teclado, baixo elétrico e voz.

As inscrições já estão abertas no site da Estação Conhecimento Serra e vão até o dia 19 de fevereiro, às 10 horas. Há ainda uma segunda etapa presencial, entre os dias 23 e 25 de fevereiro, antes da divulgação da lista de aprovados e do cadastro de reserva no dia 27 do mesmo mês.

Para candidatos de mais de 18 anos, é exigida experiência musical prévia Crédito: Fabio Prieto

SERVIÇO

Inscrições: 6 a 19 de fevereiro (até às 10h)



6 a 19 de fevereiro (até às 10h) Segunda etapa (presencial): 23 a 25 de fevereiro



23 a 25 de fevereiro Divulgação do resultado: 27 de fevereiro



27 de fevereiro Matrículas: 2 a 13 de março



