Streaming

Procon-SP notifica Netflix por possível cobrança para compartilhamento de senha da conta

Empresa anunciou que fará testes para cobrar uma taxa dos assinantes; não foram divulgadas informações sobre usuários brasileiros
Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Março de 2022 às 14:48

Netflix suspende serviços na Rússia
Netflix pretende cobrar uma taxa dos assinantes que compartilham senhas Crédito: Pexels
O Procon-SP notificou a Netflix nesta sexta-feira (18) para que a empresa de streaming preste esclarecimentos sobre o anúncio de que ela estuda cobrar uma taxa dos assinantes que compartilham sua conta com pessoas que moram em outras residências.
A empresa anunciou na quinta-feira (18) que fará testes no Chile, Costa Rica e Peru para cobrar a taxa extra. Os clientes terão de pagar uma taxa na assinatura mensal de US$ 3, no Chile e Costa Rica, e de US$ 2,12, no Peru, para acrescentar até duas contas ao seu perfil.

Segundo o comunicado, a medida é necessária para que a empresa continue a investir em séries e filmes de qualidade. Não foram divulgadas informações sobre a mudança para usuários do Brasil.
O Procon pede que a Netflix esclareça se pretende aplicar essa cobrança adicional no país. Em caso positivo, questiona quando o sistema será implementado e quais os valores que serão cobrados.
Além disso, a entidade quer que a empresa explique quais os critérios utilizados na escolha dos assinantes testados nos outros países, se eles foram informados previamente sobre a novidade e como a Netflix vai comprovar que o acesso está sendo realizado fora da residência do assinante. A empresa tem até o dia 22 de março para responder aos questionamentos do órgão.

