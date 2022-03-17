Netflix vai cobrar taxa de quem divide conta com amigos

Netflix suspende serviços na Rússia Crédito: Pexels

Dividir a senha da Netflix com amigos pode virar uma dor de cabeça e para o bolso. Isso porque a plataforma de streaming anunciou, na última quarta-feira (16), que vai passar a cobrar uma taxa extra dos usuários que compartilham contas com pessoas que não moram na mesma casa.

Por nota, a empresa afirmou que ter a mesma conta em diferentes lugares afeta a “habilidade de investir em grandes novos filmes e séries”. No fim, a cobrança é quase uma taxa de “ponto extra”, que as operadoras de TV a cabo cobram.

A experiência será feita nos planos padrão e premium na Costa Rica, no Chile e no Peru. A Netflix não informou quanto tempo deverá durar a experiência nem se o novo modelo será estendido a outros países. Por enquanto, o Brasil ainda está fora do projeto.

De acordo com o site Canaltech, a cobrança extra seria equivalente a 30% do valor do plano básico. No caso do Brasil, esse valor chegaria a R$ 7,77 por usuário. A Netflix tem atualmente 221,84 milhões de assinantes no mundo todo.

Segundo a Netflix, serão adicionadas duas novas funções nas configurações do serviço: a “Adicione um membro extra”, uma taxa para a inclusão de até duas pessoas que não moram na mesma casa, e a “Transferir perfil para uma nova conta” para facilitar a transferência de perfis entre duas contas diferentes.

E o assunto deu o que falar na internet, com muita gente ameaçando cancelar a conta no streaming que é o mais caro da atualidade (uma conta de quatro telas sai a R$ 55,90). Confira algumas reações abaixo.

netflix querendo começar a cobrar taxa pra compartilhamento de conta por pessoas que não são do mesmo endereço simplesmente CUMULO da falta de noção. todo mundo compartilha conta pagando plano com mais telas. vai ser o exato momento que eu vou cancelar a assinatura — shuriken de uva passa (@guriacueia) March 17, 2022

A Netflix tá indo na contramão de todos os streamings. A mensalidade tá ABSURDA e eles tão querendo cobrar taxa adicional pra usar a conta em lugares diferentes. QUAL O SENTIDO DISSO? A estratégia de centavos. — raphaella salles (@raphasalles) March 16, 2022

brinca netflix inventa de me cobrar taxa que você vai ficar com deus — muda (@docinhodeninho) March 17, 2022

daqui uns meses a netflix vai cobrar 10 mil reais de mensalidade — ✷ (@mmyllenajacques) March 17, 2022