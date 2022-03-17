Netflix vai cobrar taxa de quem divide conta com amigos

Dividir a senha da Netflix com amigos pode virar uma dor de cabeça e para o bolso. Isso porque a plataforma de streaming anunciou, na última quarta-feira (16), que vai passar a cobrar uma taxa extra dos usuários que compartilham contas com pessoas que não moram na mesma casa.
Por nota, a empresa afirmou que ter a mesma conta em diferentes lugares afeta a “habilidade de investir em grandes novos filmes e séries”. No fim, a cobrança é quase uma taxa de “ponto extra”, que as operadoras de TV a cabo cobram.
A experiência será feita nos planos padrão e premium na Costa Rica, no Chile e no Peru. A Netflix não informou quanto tempo deverá durar a experiência nem se o novo modelo será estendido a outros países. Por enquanto, o Brasil ainda está fora do projeto.
De acordo com o site Canaltech, a cobrança extra seria equivalente a 30% do valor do plano básico. No caso do Brasil, esse valor chegaria a R$ 7,77 por usuário. A Netflix tem atualmente 221,84 milhões de assinantes no mundo todo.
Segundo a Netflix, serão adicionadas duas novas funções nas configurações do serviço: a “Adicione um membro extra”, uma taxa para a inclusão de até duas pessoas que não moram na mesma casa, e a “Transferir perfil para uma nova conta” para facilitar a transferência de perfis entre duas contas diferentes.
E o assunto deu o que falar na internet, com muita gente ameaçando cancelar a conta no streaming que é o mais caro da atualidade (uma conta de quatro telas sai a R$ 55,90). Confira algumas reações abaixo.