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Filme de Danilo Gentili acusado de pedofilia entra nos mais vistos da Netflix

A comédia tem uma cena em que o personagem de Porchat pede que duas crianças que o masturbem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:23

Filme de Danilo Gentili acusado de pedofilia entra nos mais vistos da Netflix
Filme de Danilo Gentili acusado de pedofilia entra nos mais vistos da Netflix Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", com o ator e comediante Danilo Gentili, alcançou uma das dez posições na lista dos filmes mais vistos na Netflix. O filme teve um aumento de audiência desde que membros do governo Bolsonaro o acusaram de conter apologia à pedofilia nas redes sociais.
O filme, que também conta com a atuação de Fábio Porchat, foi lançado nos cinemas em 2017 e chegou à Netflix no início de fevereiro deste ano, além de estar disponível no catálogo de diversos serviços de streaming.
A comédia tem uma cena em que o personagem de Porchat pede que duas crianças que o masturbem. Os garotos reagem com surpresa, negando o pedido.
"O que é isso, preconceito nessa idade? Isso é supernormal, vocês têm que abrir a cabeça de vocês", diz o personagem interpretado por Porchat, que em seguida abre a braguilha da calça e puxa a mão de um dos meninos em direção a ela.

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