Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • "A Filha Perdida", da Netflix, vence prêmio de Melhor Filme no Spirit Awards, o Oscar independente
Cinema

"A Filha Perdida", da Netflix, vence prêmio de Melhor Filme no Spirit Awards, o Oscar independente

Longa de Maggie Gyllenhaal, protagonizado por Olivia Colman, também levou os prêmios de Melhor Roteiro e Direção
Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Março de 2022 às 13:27

"A Filha Perdida", filme de Maggie Gyllenhaal e protagonizado por Olivia Colman, atualmente em cartaz na Netflix, venceu o prêmio de Melhor Filme na 37ª edição do Film Independent Spirit Awards 2022, premiação considerada o Oscar do cinema independente, que ocorreu neste domingo (6).
Inspirado no livro homônimo de Elena Ferrante, o drama retrata os conflitos disparados com a maternidade, abordando temas como a culpa e o desejo femininos. A obra da diretora Maggie Gyllenhaal também venceu as categorias de Melhor Direção e Melhor Roteiro.
Cena do filme "A Filha Perdida", em cartaz na Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Para Melhor Ator, foi escolhido Simon Rex, pelo papel principal do longa "Red Rocket", ainda inédito no Brasil. Taylour Paige foi eleita a Melhor Atriz por sua atuação em "Zola", que também venceu na categoria de Melhor Montagem.
"Summer of Soul", que retrata um festival de música negra nos anos 1960 ofuscado por Woodstock, venceu na categoria de Melhor Documentário, e "Drive My Car", do japonês de Ryusuke Hamaguchi, conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional. Ambos são favoritos ao Oscar em suas respectivas categorias.

Esta edição da cerimônia do Spirit Award, ao contrário da edição passada em 2021, ocorreu de modo presencial e foi apresentada pelos atores Nick Offerman e Megan Mullally.

VENCEDORES DO SPIRIT AWARDS 2022

  • Melhor Filme
  • "A Filha Perdida"

  • Melhor Direção
  • Maggie Gyllenhaal ("A Filha Perdida")

  • Melhor Ator
  • Simon Rex ("Red Rocket")

  • Melhor Atriz
  • Taylour Paige ("Zola")

  • Melhor Ator Coadjuvante
  • Troy Kotsur ("No Ritmo do Coração")

  • Melhor Atriz Coadjuvante
  • Ruth Negga ("Passing")

  • Melhor Roteiro
  • "A filha Perdida"

  • Melhor Longa Estreante
  • "7 Days"

  • Melhor Roteiro Estreante
  • "Pig"

  • Melhor Filme Internacional
  • "Drive My Car" (Japão)

  • Melhor Fotografia
  • "Passing"

  • Melhor Montagem
  • "Zola"

  • Melhor Documentário
  • "Summer of Soul"

  • John Cassavetes Award
  • "Shiva Baby"

  • Robert Altman Award
  • "Mass"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Hollywood Netflix Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados