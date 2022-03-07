"A Filha Perdida", da Netflix, vence prêmio de Melhor Filme no Spirit Awards, o Oscar independente

"A Filha Perdida", filme de Maggie Gyllenhaal e protagonizado por Olivia Colman, atualmente em cartaz na Netflix, venceu o prêmio de Melhor Filme na 37ª edição do Film Independent Spirit Awards 2022, premiação considerada o Oscar do cinema independente, que ocorreu neste domingo (6).
Inspirado no livro homônimo de Elena Ferrante, o drama retrata os conflitos disparados com a maternidade, abordando temas como a culpa e o desejo femininos. A obra da diretora Maggie Gyllenhaal também venceu as categorias de Melhor Direção e Melhor Roteiro.
Para Melhor Ator, foi escolhido Simon Rex, pelo papel principal do longa "Red Rocket", ainda inédito no Brasil. Taylour Paige foi eleita a Melhor Atriz por sua atuação em "Zola", que também venceu na categoria de Melhor Montagem.
"Summer of Soul", que retrata um festival de música negra nos anos 1960 ofuscado por Woodstock, venceu na categoria de Melhor Documentário, e "Drive My Car", do japonês de Ryusuke Hamaguchi, conquistou o prêmio de Melhor Filme Internacional. Ambos são favoritos ao Oscar em suas respectivas categorias.
Esta edição da cerimônia do Spirit Award, ao contrário da edição passada em 2021, ocorreu de modo presencial e foi apresentada pelos atores Nick Offerman e Megan Mullally.
VENCEDORES DO SPIRIT AWARDS 2022
- Melhor Filme
- "A Filha Perdida"
- Melhor Direção
- Maggie Gyllenhaal ("A Filha Perdida")
- Melhor Ator
- Simon Rex ("Red Rocket")
- Melhor Atriz
- Taylour Paige ("Zola")
- Melhor Ator Coadjuvante
- Troy Kotsur ("No Ritmo do Coração")
- Melhor Atriz Coadjuvante
- Ruth Negga ("Passing")
- Melhor Roteiro
- "A filha Perdida"
- Melhor Longa Estreante
- "7 Days"
- Melhor Roteiro Estreante
- "Pig"
- Melhor Filme Internacional
- "Drive My Car" (Japão)
- Melhor Fotografia
- "Passing"
- Melhor Montagem
- "Zola"
- Melhor Documentário
- "Summer of Soul"
- John Cassavetes Award
- "Shiva Baby"
- Robert Altman Award
- "Mass"