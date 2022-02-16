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Cinema

Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes apresentarão o Oscar 2022

Maior premiação do cinema acontece no dia 27 de março, no Dolby Theatre em Los Angeles
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 11:05

Depois de quatro anos, Oscar volta a ter apresentadores e será comandando pelas comediantes Regina Hall, Amy Schumer and Wanda Sykes
Depois de quatro anos, Oscar volta a ter apresentadores e será comandando pelas comediantes Regina Hall, Amy Schumer and Wanda Sykes Crédito: John Russo, Derek Blanks e Derek Wood/Divulgação
Três mulheres estarão à frente da apresentação da cerimônia do Oscar 2022. As atrizes e comediantes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes serão as anfitriãs da maior festa do cinema, que acontece no dia 27 de março, em Los Angeles (EUA). A presença das três marca o retorno, depois de quatro anos, da tradição da presença de apresentadores na cerimônia. Esta será a primeira vez que um trio de mulheres vai comandar a festa, além de também ser a primeira vez de cada uma delas apresentando o evento. "O espetáculo deste ano tem tudo a ver com unir os amantes do cinema. É oportuno termos alinhado três das mulheres mais dinâmicas e hilariantes com estilos cômicos muito diferentes", disse Will Packer, produtor da festa do Oscar.
Regina Hall é uma atriz premiada e também produtora. Um de seus personagens mais famosos no Brasil é Brenda Meeks na paródia de terror "Todo Mundo em Pânico". Recentemente ela esteve na série "Nove Desconhecidos" da Amazon Prime. Amy Schumer é comediante, atriz, escritora, produtora e diretora vencedora dos prêmios Emmy, Peabody and Critics Choice. Já Wanda Sykes é escritora, comediante, atriz e produtora também vencedora do Emmy. Um de seus trabalhos, "Wanda Sykes: Not Normal", pode ser visto na Netflix.
Além do retorno de apresentadores, a 94ª cerimônia do Oscar voltará à sua antiga casa, o Dolby Theatre.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados para a maior premiação do cinema no último dia 8. "Ataque dos Cães", disponível na Netflix liderou o número de indicações, totalizando 12, entre elas, Melhor Filme, Melhor Ator, com Benedict Cumberbatch, Melhor Atriz Coadjuvante, com Kirsten Dunst, Melhor Ator Coadjuvante com Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee, e Melhor Direção, pelo trabalho de Jane Campion. "Duna" veio em seguida, com 10, e "Belfast" e "Amor, Sublime Amor", logo atrás, com sete cada um.

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