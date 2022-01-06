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Vai ter folia?

Prefeitura anuncia definição sobre o Carnaval de Vitória 2022

Os desfiles do Sambão do Povo acontecerão entre os dias 17 e 19 de fevereiro. Carnaval de rua não será autorizado. Veja detalhes do anúncio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 16:48

Após um ano sem carnaval, a Prefeitura de Vitória liberou os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo em 2022. Os blocos e as festas de rua, no entanto, não serão autorizados. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (06), pelo prefeito da Capital, Lorenzo Pazolini (Republicanos). Confira a entrevista coletiva no vídeo acima.
Os desfiles do Sambão do Povo acontecerão entre os dias 17 e 19 de fevereiro. Segundo o município, quem quiser participar terá que apresentar, além do comprovante de vacinação, com ciclo vacinal completo, um exame de PCR com resultado negativo feito com até 72 horas de antecedência. A medida vale tanto para quem vai desfilar e trabalhar do evento quanto para quem pretende assistir.

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A prefeitura justificou a decisão se baseando nos dados atuais da pandemia de coronavírus na Capital que, segundo Pazolini, apontam para uma queda na transmissão da Covid-19.
Sobre o carnaval de rua, o prefeito afirmou que os critérios epidemiológicos atuais não permitem que os desfiles dos blocos sejam realizados nas ruas. Contudo, o município diz que dialoga com representantes do setor para que esses eventos sejam feitos em locais fechados.

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