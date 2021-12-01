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Memória

Preços de itens assinados por Virgil Abloh disparam após sua morte

Nike Air Jordan 1 redesenhado pelo estilista ícone da moda urbana é um dos acessórios mais procurados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 15:00

O estilista Virgil Abloh, diretor criativo de moda masculina da Louis Vuitton
O estilista Virgil Abloh, diretor criativo de moda masculina da Louis Vuitton Crédito: Reuters/Folhapress
Mal terminaram as homenagens de despedida a Virgil Abloh e já há quem lucre sobre ela. Isso porque os preços de diversos acessórios assinados pelo estilista, morto neste domingo (28), dispararam em sites de revenda dos Estados Unidos.
Uma das linhas mais inflacionadas a partir do início desta semana foi a coleção lançada em 2017 numa parceria entre a marca do estilista, a Off-White, e a Nike. A versão de Abloh para o emblemático tênis Air Jordan 1, que custava em torno de US$ 5.000 (cerca de R$ 28 mil) antes da sua morte, custa atualmente em torno de US$ 7.200 e pode chegar até US$ 10 mil (R$ 56 mil) a depender do tamanho.
O preço desse mesmo produto à época de seu lançamento era de US$ 190. Outro modelo fruto da mesma parceria, o Air Presto, que custa hoje na faixa dos US$ 3.000 no mercado secundário, teve as vendas aceleradas no dia da morte do designer ícone da moda urbana, divulgou o portal de notícias Complex.
O site de revendas americano StockX confirmou em nota o aumento da procura por itens que têm a marca de Abloh. "Como acontece com muitos mercados, eventos da vida real têm repercussões na performance de vendas. Seguindo a trágica notícia da morte de Virgil Abloh, houve um crescente interesse em muitos produtos relacionados ao ícone", disse a empresa.
Outros itens de moda também sofreram grande valorização recentemente, como a camisa da Louis Vuitton estampada com o tema do filme "O Mágico de Oz", à venda por US$ 2.500 pela loja online Grailed.
À frente da coleção masculina da grife francesa, sendo um dos primeiros negros a ocupar esse tipo de posição na indústria da moda, Abloh se notabilizou por desenhar peças que alçavam o streetstyle ao mundo de luxo da alta costura. Ele morreu vítima de uma forma agressiva câncer alocado no coração.
Ele estava desde março de 2018 à frente da Louis Vuitton e, no mesmo ano, a revista Time o destacou como uma das 100 pessoas mais influentes do ano.

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