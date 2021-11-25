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Produtos de beleza na promoção: 25 opções para comprar na Black Friday

Maquiagem, cremes hidratantes, produtos para o cabelo e mais. Confira alguns produtos de beleza que estão na promoção e são ideais para serem usados no dia a dia
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:21

Produtos de beleza na Black Friday
Uma seleção de produtos de beleza para aproveitar na Black Friday Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
A Black Friday tá on no Brasil. A data criada nos Estados Unidos, marca a abertura da temporada de saldões de Natal, e muitas lojas e marcas fazem promoções significativas logo após o dia de Ação de Graças. Por aqui, inúmeras marcas oferecem promoções imperdíveis em diversos segmentos, principalmente na última sexta-feira  de novembro. 
Para quem adora produtos de beleza, é um bom momento para incrementar o nécessaire. Algumas marcas chegam a dar 65% de desconto. Tem opções de maquiagem, cremes hidratantes, produtos para o cabelo e mais. Confira a seleção de 25 produtos. 

VITRINE 1

Produtos de beleza na black friday
Uma seleção de produtos de beleza para aproveitar na Black Friday Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Manteiga Antiflacidez e Hidratante para o Corpo Ekos Ucuuba, da Natura. Elaborada com manteiga bruta de ucuuba, é um potente antiflacidez que estimula a produção natural de colágeno e elastina. De R$ 62,90 por R$ 31,45

  2. Esfoliante Em Gel Argan, da The Body Shop. Possui uma hidratação e esfoliação com textura em gel e pode ser utilizado 1 ou 2 vezes por semana. De R$109,90 por R$76,93

  3. Base Fluída Studio Fix com FPS 15, da MAC. Uma base matte natural com controle de brilho, cobertura média a alta e duração de 24 horas, disponível em uma gama de 59 tonalidades. De R$ 209,00 por R$ 146,00

  4. Paleta de sombras Moody, da Ruby Rose. Tem dezoito tons, sendo sete sombras mattes e onze metálicas, e tons neutros. As sombras são pigmentadas e macias. De R$ 49,90 por R$29,94

  5. Kit Ricca Blue Berry. Contém shampoo a seco Shakeberry, hidratante facial, bruma facial e lenço de limpeza facial para equilibrar a pele. De R$ 92,00 por R$ 55,00

  6. Base Ultra Cobertura, da Dailus. Possui acabamento matte e uma cobertura que permite construir camadas. O produto possui o ácido hialurônico, um ativo poderoso que garante até 8h de hidratação, e FPS 15, para proteger a pele dos raios ultravioleta (UVA). De R$ 29,90 por R$ 25,90

  7. Água Micelar 5 em 1, da Nº 21. Ela limpa, demaquila, suaviza, reequilibra e purifica a pele. De R$ 23,99 por R$14,99 

  8. Sérum de Alta Potência de Ácido Hialurônico Botik, de O Boticário. Possui fórmula com alta concentração de ácido hialurônico puro permitindo que o produto tenha um duplo efeito reparador ao penetrar nas camadas superficiais e profundas da pele, reduzindo rugas e diminuindo a flacidez. De R$ 154,90 por R$ 107,90

  9. Creme de Mãos Rose Calisson, da L’Occitane en Provence. Ajuda a hidratar as mãos e deixa uma fragrância feminina e elegante, em que notas florais e frutadas se misturam com a água floral de Rosa Centifolia da Provence. De R$ 50,00 por R$ 35,00

VITRINE 2

Produtos de beleza na black friday
Uma seleção de produtos de beleza para aproveitar na Black Friday Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Born This Way Matte Foundation, da Too Faced. Base matte que controla a oleosidade da pele e possui cobertura de média a alta, sem deixar de lado o aspecto natural e glow. Possui um blend de água de coco, Ácido Hialurônico e Rosa Alpina que hidratam e dão uma sensação de leveza na pele. De R$ 239,00 por R$ 179,00

  2. Base Líquida Alta Cobertura, da Quem Disse, Berenice?.  Possui efeito matte, secagem rápida e longa duração. Com a sua fórmula sem nenhum tipo de óleo, o brilho da pele é controlado por até 8 horas. É resistente à água e ao suor. De R$ 74,90 por R$ 29,96

  3. Sabonete All About Clean, da Clinique. Sabonete líquido suave desenvolvido por dermatologistas que limpa profundamente. A espuma macia remove a sujeira, células mortas e os detritos e protege o equilíbrio da hidratação natural da pele. De R$ 169,00 por R$ 118,30

  4. Creme para mãos, da Granado. Com ativos hidratantes dos óleos de arroz, maracujá e açaí, o creme tem textura leve, rápida absorção e promove uma camada protetora na pele. De R$ 32,00 por R$ 9,60

  5. Kit da JustForYou. Contém shampoo, condicionador, leave-in e máscara hidratante produzidos com ingredientes naturais. Você pode personalizar os produtos para os cabelos por meio de inteligência artificial.  De R$ 409,55 por R$ 143,34

  6. Shampoo Diamond, da Alfaparf Milano. Proporciona muito mais brilho e maleabilidade intensa. Ideal para cabelos que estão um pouco sem vida e opacos. De R$ 56,50 por R$ 33,90

  7. Eu Sei o Que Você Fez na Química Passada, da Lola Cosmetics. O tratamento promove hidratação, fortalecimento dos fios, proteção da cor e brilho. De R$ 43,90 por R$ 21,95

  8. Hada Labo Gokujyun Cleansing Oil. O óleo demaquilante remove as impurezas e a maquiagem, inclusive à prova d’água. Limpa a pele sem remover a hidratação natural. Possui dois tipos de Ácido Hialurônico. De R$ 84,90 por R$ 55,19

VITRINE 3

Vitrine produtos de beleza na black friday
Uma seleção de produtos de beleza para aproveitar na Black Friday Crédito: Divulgação/ Arte: Guilherme Sillva
  1. Loção Bumbum Care. Loção multifuncional desenvolvida para glúteos e pernas. A fórmula, com ação 6 em 1, conta com ingredientes de alta tecnologia, potencializados com uma rica seleção de extratos naturais e fragrância de baunilha com toque de hortelã-pimenta. De R$ 239,99 por R$ 159,99

  2. Condicionador Cumaru Essência, da L’Occitane au Brésil. Condicionador para cabelo e barba que proporciona fios mais macios com a perfumação de uma fragrância de contrastes. De R$ 53,90 por R$ 26,90

  3. Paleta de Sombras 24.1 Eyeshadow, da Océane. A paleta apresenta 11 cores opacas e treze cintilantes, todas com muita pigmentação e fixação garantida por horas. De R$ 166,00 por R$ 66,00

  4. Improve C 30, da Dermage.  Oferece um tratamento antioxidante intensivo para a pele madura ou que já apresenta sinais de envelhecimento. Atua corrigindo rugas e linhas ao mesmo tempo que uniformiza a tonalidade da pele, devolvendo luminosidade e hidratação. De R$ 309,90 por R$ 216,90

  5. Kit para o cabelo e corpo, da Dr. Jones. Contém  shampoo, pomada modeladora e o gel de limpeza que pode ser usado no corpo e no cabelo, é super prático e tem um efeito refrescante. De R$ 155,00 por R$ 108,00

  6. Epidrat Corpo Intensivo, da Mantecorp. Hidratante corporal intensivo com ação antioxidante para peles secas, promovendo 24 horas de hidratação. O produto possui textura com rápida absorção sem deixar a pele com sensação pegajosa. De R$ 109,90 por R$ 69,90

  7. Booster Facial Glow Radiante, da Vult. Combate os sinais de envelhecimento precoce e recupera a luminosidade natural da pele. Pode ser usado por todos os tipos de pele. De R$ 33,90 por R$ 20,34

  8. Sérum Essencial, da Concha e Folha.  Sérum nutritivo a base de óleos vegetais nobres de açaí, café-verde, pracaxi, castanha e goiaba, que sela a hidratação e forma uma película antioxidante protegendo a pele da ação dos radicais livres. Ele  hidrata, uniformiza o tom, firma e nutre a pele. De R$ 79,00 por R$ 59,25

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